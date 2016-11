Qualm am Morgen Während eine Mutter ihr Kind in die Kita brachte, fängt ihr Auto Feuer.

Passanten versuchten den Brand im Auto zu bekämpfen, aber erst die Feuerwehr brachte ihn unter Kontrolle. © Feuerwehr Heidenau

Heidenau. Während eine Mutter ihr Kind am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr in die Kita am Stadtpark in Heidenau brachte, entzündete sich ihr BMW. Unter der Motorhaube brannte es und qualmte. Anlieger versuchten mit mehreren Pulverhandfeuerlöschern den Brand zu bekämpfen, doch erst der Feuerwehrstaffel des Heidenauer Tanklöschfahrzeuges gelang es, die Flammen zu löschen. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (szo)

