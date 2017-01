Qualitätssiegel für den Kammweg Für den Tourismusverband ist das eine Anerkennung. Nun wird das erste große Fest am Weg vorbereitet.

© Symbolbild: dpa

Der Kammweg Erzgebirge gilt als einer der besten Weitwanderwege Deutschlands. Nun darf der Weg auch für die kommenden drei Jahre das begehrte Siegel als „Qualitätswanderweg“ weitertragen. Der Deutsche Wanderverband bestätigte das am Sonnabend auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Dort gab es die Auszeichnung, teilt der Tourismusverband Erzgebirge mit. Dem ging ein aufwendiger Prozess der Projektverantwortlichen in den Tourismusverbänden Erzgebirge und Vogtland voraus. Um das Qualitätssiegel erfolgreich beim Deutschen Wanderverband zu verteidigen, musste jeder Meter des Kammwegs sprichwörtlich unter die Lupe genommen und auf verschiedene Kriterien überprüft werden. „Jede Menge Arbeit, die der Wandergast nicht merkt“, sagt Doreen Burgold, Sprecherin des Tourismusverbandes Erzgebirge. Denn für diesen zählen Landschaft, Natur, gute Ausblicke, abwechslungsreiche Wege, durchgängig gute Beschilderung, Informations- und Hinweistafeln sowie Rast- und Unterkunftsmöglichkeiten. „All dies bietet der 285 Kilometer lange Kammweg Erzgebirge–Vogtland, natürlich dank der tatkräftigen Unterstützung der Kommunen, der ehrenamtlichen Wegewarte und Kooperationspartner“, so Frau Burgold.

Der Start in die neue Wandersaison wird am Kammweg am 1. Mai in Altenberg, Olbernhau und im Vogtland mit Wanderfesten gefeiert. Der Kammweg wurde 2011 ausgewiesen. Seither ist Geising Startpunkt des 285 Kilometer langen Weges, der das Osterzgebirge mit dem thüringischen Blankenstein verbindet. (SZ/mb)

