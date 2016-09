Qualifikation geschafft Die Großröhrsdorfer Magnus v. Breitenbuch und Jonas Thalheim sind bei der Bezirksmeisterschaft im kommenden Jahr dabei.

Das erfolgreiche SC-Team (von links): Tom Opitz, Adrian Simon, Justus Lieback, Magnus v. Breitenbuch, Aaron Lieback, Moritz Bär, Jonas Thalheim. © Sabine Thalheim

Schach. Das erste Schachturnier für die Nachwuchsspieler des SC 1911 Großröhrsdorf in der neuen Saison fand in Hoyerswerda statt. Sieben Schachtalente des Vereins kämpften von der jüngsten Altersklasse U 8 bis zur U 18 in fünf Runden um die Pokale und Platzierungen. Dabei mussten fast alle Starter nun in einer höheren Altersklasse antreten. Besonderheit dieses Turniers war es, dass es erstmals gleichzeitig als Kreisausscheid für die Bezirkseinzelmeisterschaften 2017 genutzt wurde.

Pro Altersklasse wurde ein Qualifikationsplatz vergeben. Also doppelter Ansporn für alle männlichen Vereinsspieler des Kreises Bautzen. Die jungen Großröhrsdorfer Magnus v. Breitenbuch (U 8) und Jonas Thalheim (U 16) belegten in ihren Jahrgängen jeweils hervorragende zweite Plätze. Für beide bedeutete das die Qualifizierung für die Bezirkseinzelmeisterschaften 2017 in Sebnitz, da die Sieger in ihren Altersklassen keine Vereinsspieler waren beziehungsweise nicht aus dem Landkreis Bautzen stammten.

Sehr gute Ergebnisse erreichten auch Moritz Bär (U 10) und Justus Lieback (U 12) mit ihren vierten Plätzen. Tom Opitz (U 14) und Adrian Simon (U 10) belegten den fünften Rang und Aaron Lieback (U 14) – punktgleich mit Tom Opitz, aber der schlechteren Feinwertung – den neunten Platz. Alle Nichtqualifizierten haben noch die Möglichkeit, sich im November bei zwei Ausscheidungswettkämpfen für die Bezirksmeisterschaft 2017 zu qualifizieren. (sth)

