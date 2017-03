Qual der Wahl für die Tanzschule Im Kulturschloss und auch im Alberttreff werden Grundkurse im Gesellschaftstanz angeboten. Welchen sollte man wählen?

Tanzstunde hat Tradition für Schüler der neunten Klasse. Ein Jahr nach Jugendweihe oder Konfirmation schrieben sich schon früher (fast) ganze Klassenverbände in die Listen der Tanzschule ein. Die wichtigsten Tanzschritte zu lernen, gehört auch heute für junge Leute noch zum guten Stil. Und Spaß macht es natürlich auch. Derzeit sind zwei Anbieter in der Stadt aktiv. Die SZ hat beide verglichen.

Wer veranstaltet die Kurse und wie oft finden sie statt?

Im Kulturschloss bietet die Riesaer Tanzschule Graf den Unterricht an. Und das schon 17 Jahre. Bereits im Kreiskulturhaus Krone lehrte Dorit Graf das Einmaleins der Paarbewegung auf der Tanzfläche. Der derzeitige Grundkurs läuft bereits immer donnerstags. Drei Schüler- und ein Erwachsenenkurs finden seit Monatsbeginn statt. Damit üben etwa 150 Schüler im Kulturschloss – 20 Paare pro Kurs.

In den Alberttreff kommt ab 22. März die Tanzschule Richter aus Freital. Sie ist das fünfte Jahr mit Tanzstunden im soziokulturellen Zentrum, vorher fand die Tanzstunde im Schützenhaus statt. Nun können Jugendliche immer mittwochs ab 16.30 Uhr üben.

Was kostet der Unterricht und was wird gelehrt?

Im Kulturschloss gibt es acht Termine á 90 Minuten zu 75 Euro. In diesen Kosten ist der Eintritt zum Abschlussball enthalten. Im Alberttreff kosten zehn einstündige Termine 85 Euro. Dorit Graf lehrt Grundschritte und Figuren der Tänze des Welttanzprogramms. Das sind Foxtrott, Blues, langsamer Walzer, Wiener Walzer, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive sowie Modetrends wie zum Beispiel Disco-Fox. Auch Wissenswertes zum Thema Etikette wird vermittelt.

Die wichtigsten Gesellschaftstänze – klassische und moderne – sind auch Inhalt bei der Tanzschule Richter: Foxtrott, langsamer Walzer, Disko Fox, Cha-Cha-Cha, Wiener Walzer, Marsch. Michael Bode, ausgebildet vom Bund deutscher Tanzlehrer, leitet die Tanzschule in Großenhain.

Gibt es einen Tanzstundenball als Abschlussfest?

Das Kulturschloss hat dafür sogar drei Termine: am 23. April, 6. und 7. Mai. Dieser Ball steht auch Eltern oder anderen Familienmitgliedern offen, die schauen wollen, was die jungen Leute gelernt haben. Für den Kurs im Alberttreff ist allerdings kein Abschlussball im Alberttreff vorgesehen.

Welchen Kurs man sich aussucht, liegt sicherlich auch am Ruf, den die Tanzlehrer haben. Traditionell gehen die Großenhainer Stadtschüler zur Tanzschule ins Kulturschloss, die Landschüler melden sich eher im Alberttreff an.

Was ist möglich, wenn Jugendliche Lust auf mehr bekommen?

Sowohl bei Dorit Graf als auch bei Michael Bode sind Aufbaukurse in Großenhain im Angebot. Im Kulturschloss startete ein Erwachsenenkurs ebenfalls am 2. März, einen weiteren soll es voraussichtlich im Herbst geben. Auch im Alberttreff begann im Januar ein Aufbaukurs, weitere Termine sind für den Herbst in Aussicht. Da die Tanzschule Graf aus Riesa kommt, ist auch dort am Alexander-Puschkin-Platz das Tanzenlernen weiter möglich. Ein Fortgeschrittenenkurs, der freitags läuft, beginnt am 31. März und kostet 105 Euro für zehnmal 90 Minuten. Ein Sonnabend-Kurs beginnt am 1. April. Tanzwillige, die ihre Kenntnisse auffrischen bzw. nicht verlernen wollen, sind ebenfalls am Mittwochabend in der Großenhainer Gymnasiums-Turnhalle, Eingang Schillerstraße, willkommen. Hier trainiert die Sektion Tanzen des Großenhainer Sportvereins 14-tägig.

