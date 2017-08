Quad-Diebstahl in Wittgendorf Unbekannte sind in eine Lagerhalle an der Hauptstraße eingedrungen. Der Stehlschaden ist hoch, der Sachschaden dagegen minimal.

Symbolbild. © Rolf Ullmann

Diebe haben in der Nacht zum Sonntag eine Lagerhalle auf der Hauptstraße in Wittgendorf aufgebrochen. Daraus entwendeten sie ein drei Jahre altes Quad der chinesischen Marke Xingyue mit dem Kennzeichen ZI-EU 2015, wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Zudem verschwand ein zehn Jahre alter Anhänger der Marke Umbaur mit dem Kennzeichen ZI-EH 888. Der Sachschaden an der Hallentür beträgt 50 Euro, der Stehlschaden hingegen 16500 Euro. (szo/tc)

zur Startseite