Pyro-Ärger trübt Tor-Freude Eine verunglückte Flanke entscheidet das Hessen-Derby für Darmstadt – doch für einige Chaoten gibt es ein Nachspiel.

Die Fackeln trüben die Freude: Fans von Darmstadt brennen nicht nur Bengalos ab, sondern feuern auch Leuchtraketen in den Frankfurter Block. Die Übeltäter wurden identifiziert. Foto: dpa/Roland Holschneider © dpa

Eine Niederlage in Darmstadt ist für Frankfurter ohnehin schon schlimm genug. Axel Hellmann war aber richtig in Rage. Noch mehr als das unnötig verlorene Derby bei Darmstadt 98 ließ die Pyro-Attacke auf die eigenen Fans beim Vorstand von Eintracht Frankfurts die Emotionen hochkochen. „Das ist natürlich eine Saat, die jetzt gelegt ist. Erst das Leuchtspurgeschoss vor dem Spiel in unseren Block, dann die zwei nach dem Tor. Für das Rückspiel schwant mir nichts Gutes“, sagte Hellmann. Die Frankfurter Sorge: Revancheaktionen der eigenen Fans im Februar könnten der wegen Fanrandale vorbestraften Eintracht noch mehr Ärger einbringen.

Immerhin wurden die Darmstädter Übeltäter schnell identifiziert. „Die werden keinen Spaß haben. Wir werden sie mit allen rechtlichen Möglichkeiten verfolgen“, verkündete Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch und distanzierte sich von den Randalierern: „Ich verstehe nicht, wie man den Fußball so missbrauchen kann. Dafür habe ich null Verständnis.“

Kurz nach dem 1:0-Siegtor von Sandro Sirigu in der 90. Minute hatten Darmstädter Anhänger zwei Leuchtraketen in den Fanblock der Eintracht abgefeuert. Schon zuvor waren einige „Lilien“-Fans negativ aufgefallen, als sie im eigenen Block Bengalos abbrannten. „Ich verstehe nicht, wie man den Fußball so missbrauchen kann. Dafür habe ich null Verständnis“, schimpfte Fritsch.

Dabei hatte das Spiel auch einen sportlichen Höhepunkt, wenngleich der so nicht geplant war. Denn seinen Schuss, der über den verdutzten Frankfurter Torwart Lukas Hradecky hinweg ins lange Eck segelte, hatte Sirigu als Flanke geplant. 98-Trainer Norbert Meier war’s wurscht: „Wir kennen diese Schweinebälle, die rutschen ab und senken sich dann plötzlich. Da kann kein Torwart etwas machen“, sagte der 57-Jährige. Seine „leidenschaftlich kämpfende“ Mannschaft habe das Glück des Tüchtigen gehabt, „aber so ist eben der Fußball. Die drei Punkte tun unserem Selbstvertrauen sehr gut.“ Der eingewechselte Torschütze Sirgiu grinste spitzbübisch: „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, ich kann es noch immer nicht begreifen.“ (dpa, mit sid)

