Pyramiden und Lichterbögen Die SZ hat eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region zusammengetragen.

Altenberg: Am Freitag lädt die Feuerwehr ab 18 Uhr zum Pyramidenanschub an den Bahnhof ein. Es gibt Essen und Trinken.

Dippoldiswalde: Am Freitag setzt sich um 18.15 Uhr die Pyramide auf dem Marktplatz in Gang. Ab 18 Uhr spielen die Schmiedeberger Musikanten. Für Essen und Trinken sorgt der Handels- und Gewerbeverein.

Schlottwitz: Die Pyramide im Hausdorfer Weg 1 wird am Freitag um 18 Uhr zum 10. Mal angeschoben.

Glashütte: Vor der St.-Wolfgang-Kirche ist am Freitag um 18 Uhr Pyramidenanschub. Der Posaunenchor spielt und Dreiklang-Disco macht Musik. Es gibt Essen und Trinken.

Geising: Um 18.30 Uhr wird die Pyramide angeschoben. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Schmiedeberg: Am Bürgerhaus ist am Sonnabend um 14 Uhr Pyramidenanschub, dazu spielen die Schmiedeberger Musikanten. Der Chor der Grundschule singt ab 15 Uhr, um 15.30 Uhr ist Puppentheater im Bürgerhaus. Ab 14 Uhr gibt es dort einen Bücherflohmarkt. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Röthenbach: Die Feuerwehrwehr und der Verein Röthenbach laden am Sonnabend ab 16 Uhr zum Pyramidenanschieben ein. Die Posaunenbläser aus Pretzschendorf spielen und der Gesangsverein „Concordia“ tritt auf. Die Bastelwerkstatt ist geöffnet und der Weihnachtsmann kommt. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Reichstädt: Der Heimatverein Reichstädter Windmühle lädt am Sonnabend zum 13. Entzünden des Lichterbogens an die Windmühle ein. Der Grundschulchor eröffnet die Feier um 16 Uhr. Danach singt die „Liedertafel“ Kleinbobritzsch. Ab 15.30 Uhr gibt es in der Fohlengutscheune Essen und Trinken. Der Weihnachtsmann kommt und die Wunschzettel der Kinder werden entgegengenommen.

Fürstenau: Zum neunten Mal wird die Pyramide am 1. Advent an der Schule in Fürstenau angeschoben. Los geht es um 16 Uhr.

Colmnitz: Der Naturerlebnishof Weidegut Colmnitz startet am 1. Advent festlich geschmückt um 17 Uhr mit dem Pyramidenanschub in die Vorweihnachtszeit.

Hartmannsdorf-Reichenau: Der Heimatverein Hartmannsdorf lädt am 1. Advent ab 15.30 Uhr zum 14. Pyramidenanschub ein. Der Männerchor singt Weihnachtslieder, außerdem treten die Kinder der Kita Wiesenwichtel auf. Auf der Bühne verteilen Weihnachtmänner und Schneekönigin Geschenke. Die Posaunenbläser aus Colmnitz spielen dazu weihnachtliche Lieder.

