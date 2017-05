Pyramide, Restaurant, Kunsttempel Als barockes Blockhaus kennt man die Neustädter Wache. Seine architektonische Geschichte ist lang, genau wie die seiner unterschiedlichen Nutzung.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde ein Dachgeschoss eingezogen, wie bei der Postkarte um 1900 zu sehen ist.

Ab 1982 wurde im Blockhaus bis 1990 gekocht und serviert.

Der pyramidenförmige Aufbau mit einem krönenden Obelisken auf der quadratischen Wache war ein Entwurf, der aber nie umgesetzt wurde.

Kaviar und Borschtsch standen bestimmt auch auf der Speisekarte, mit Sicherheit aber Soljanka und Wodka. 35 Jahre ist es her, als am 11. Mai die Gaststätte im gerade fertiggestellten „Haus der DSF“ am Neustädter Markt eröffnete. Während Jüngere jetzt an das frühere Deutsche Sport Fernsehen denken, wissen Ältere, dass dort die Deutsch-Sowjetische-Freundschaft gepflegt wurde. Diese Massenorganisation zelebrierte neben der obligatorischen Politagitation intensiv die Verbundenheit zum wachsamen Bruderstaat, unter anderem mit Freundschaftstreffen und kulturellen Veranstaltungen.

Beheimatet war das „Haus der DSF“ – ein weiteres gab es am Puschkinplatz – mit seinem großen Festsaal, Klubräumen und ebenjener öffentlichen Gaststätte ausgerechnet in einem alles andere als sozialistischen Bau. Denn das Blockhaus am nördlichen Kopf der Augustusbrücke gehörte zu den wenigen Gebäuden, die nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erst als Ruine in der DDR überlebten und später original wieder errichtet wurden.

Dachgeschoss wurde aufgesetzt

Möglichkeiten gab es dafür mehrere, denn das Blockhaus verfügt über eine beachtliche Baugeschichte mit zahlreichen Anpassungen und Änderungen seit den ersten Entwürfen bis zur maximalen Aufstockung in den Jahren 1892/93, als ein Dachgeschoss aufgesetzt wurde und der damalige Sitz des Sächsischen Kriegsministeriums zudem neuen Fassadenschmuck erhielt (Dresdner Geschichtsbuch, Band 3). So sah das Blockhaus aus, als es nach der Bombardierung im Februar 1945 ausbrannte. Zuletzt hatte hier die Wehrkreisbücherei mit ihrem wertvollen Bestand residiert.

Unter der Leitung des Architekten Manfred Arlt wurde sich in der DDR für den barocken Ursprungszustand entschieden. Der Wiederaufbau dauerte von 1975 bis 1982. Das Restaurant wurde nach der politischen Wende wieder geschlossen. Heute gehört der platzprägende Hingucker dem Freistaat Sachsen. Mehrfach durch Hochwasser geschädigt (zuletzt 2013), wird das Blockhaus bis 2019 umfangreich saniert. Danach soll das weltweit größte „Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts“ des Kunstsammlers Egidio Marzona einziehen. Zukunftsmusik, die Zacharias Longuelune nicht erahnen konnte, ihm als Vorstellung aber sicher gefallen hätte. Der Architekt (1669 bis 1748) entwarf das neue Blockhaus, als das alte nach dem Umbau der Elbbrücke durch Daniel Pöppelmann zwischen 1727 und 1731 abgerissen werden sollte. Wobei es zunächst sogar zwei Gebäude waren, symmetrisch rechts und links am Brückenkopf. Erdacht als stufenförmig aufsteigender Bau, der an eine Pyramide erinnerte. Konzipiert als Neustädter Wache mit Verteidigungsaufgaben.

Der Goldene Reiter sollte ursprünglich auf einem von ihnen thronen, auf dem anderen Minerva, die römische Göttin der Weisheit. Doch August der Starke reitet nach seinem Tod bis heute auf dem Neustädter Markt. Longuelune musste zudem umdenken, nachdem nur ein Gebäude an der westlichen Brückenseite genehmigt wurde. Der Pyramidenvorschlag blieb, platziert auf einem eingeschossigen quadratischen Unterbau. Ein gewaltiger Obelisk sollte obenauf die Krönung sein. Am 3. August vor 285 Jahren legte Graf August Christoph von Wackerbarth, der Regisseur des Dresdner Barocks, den Grundstein.

Namensherkunft unklar

Ein halbes Jahr später starb August der Starke, die Arbeiten stoppten. Ein Interimsdach, das später ein Sturm zerstörte, deckte den fertigen Hauptsims erst Jahre danach ab. Als 1749 unter der Leitung von Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff weitergebaut wurde, blieb die Pyramide eine Vision, stattdessen ließ der Architekt ein Zwischengeschoss einziehen und ein Satteldach aufsetzen. Das Haus mit dem quadratischen Grundriss öffnete sich zum Marktplatz hin mit seiner Halle und ihren drei großen Bögen. Der dreieckige Giebel darüber gefiel genauso wie die Reliefs mit Waffen, Schilden, Helmen, Palmenwedeln und Lorbeerzweigen an der Sandsteinfassade. Ab 1755 zogen die Kommandanten der Neustädter Wache ein. Unklar ist, ob sich der Name wegen der blockhaften Form durchsetzte oder wegen der Nutzung als kanonenbestückte Befestigung.

