Pyramide in der Nussschale An den Adventssonntagen gibt es die Lichtergestelle in der Stadtkirche zu sehen. Die Unterschiede sind beträchtlich.

Veronika Schrödl hat beim Aufbau der Weihnachtsausstellung in der Stadtkirche geholfen. © André Braun

Hartha. Wie in den vergangenen Jahren organisiert Reinhilde Hering eine Weihnachtsausstellung in der Stadtkirche. Nach Sternen, Engeln, Glocken und Krippen werden diesmal Weihnachtspyramiden ausgestellt. Bisher sind 21 Pyramiden zusammengekommen. Sogar aus Halle stammt ein Ausstellungsstück. „Die hat eine Schulfreundin von mir gebracht. Die anderen Pyramiden sind von Spendern aus Hartha oder Leisnig“, so Reinhilde Hering.

Die kleinste Weihnachtspyramide hat in einer Nussschale platz. Sie ist in einer Flasche untergebracht. Die größte ist etwa 70 Zentimeter hoch. Die meisten Pyramiden sind Leihstücke. „Einige sind aber auch Spenden, die wir am Ende der Ausstellung verkaufen. Der Erlös kommt der Kirchgemeinde zugute“, so Hering. Im vergangenen Jahr waren 135 Euro zusammengekommen, die in den Topf zur Orgelsanierung flossen. Die Ausstellung ist jeweils an den Adventssonntagen nach dem Gottesdienst geöffnet sowie zum Weihnachtsmarkt.

