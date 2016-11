Pyramide auf Rädern In Glashütte wird bereits der Weihnachtsmarkt vorbereitet.

Mit dem Radlader wurde die Pyramide herangefahren. © SZ/Maik Brückner

Ein ungewöhnliches Bild bot sich den Glashüttern am Freitagvormittag. Ein Radlader brachte die Pyramide von ihrem Sommerdepot im Schützenhaus zum Platz vor die St.-Wolfgang-Kirche. Hier wurde sie anschließend von den Mitarbeitern des Bauhofes verschraubt. Der traditionelle Pyramidenanschub erfolgt anlässlich des Weihnachtsmarktes am kommenden Freitag, sagt Bauhofleiter Veith Hanzsch.

Seine Mitarbeiter werden am Montag mit dem Aufbau des Weihnachtsmarktes beginnen. Dazu werden zunächst die Buden auf den Markplatz gebracht. Ab Dienstag erfolgt dann das Verlegen der notwenigen Kabel und Leitungen.

Der Glashütter Weihnachtsmarkt findet traditionell am ersten Adventswochenende statt. Er beginnt am Sonnabend und endet am Sonntag mit einem Konzert in der St.-Wolfgang-Kirche. (SZ/mb)

