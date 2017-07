Pylon so gut wie fertig Nach der Präsentation des neuen Brückenkopfes nächste Woche lüftet die Stadt ein Geheimnis.

Der Döbelner Graffiti-Künstler Frank Schäfer hat den Pylon gestaltet. © Claudia Hübschmann

Das Ergebnis des im vergangenen Jahr durch Stadt, Stadtwerke, Stadtentwicklungsgesellschaft und die Volks- und Raiffeisenbank Meißen-Großenhain erstmals ausgelobten Gestaltungswettbewerb „Kunst im öffentlichen Raum“ ist so gut wie fertig. Bereits am kommenden Mittwoch um 10 Uhr soll der neugestaltete Pylon am Kopf der Altstadtbrücke (Treppenanlage zum Elbkai) präsentiert werden. Der Döbelner Graffiti-Künstler Frank Schäfer hatte in den vergangenen Wochen an der Umsetzung seiner Ideen für den Pylon eifrig gearbeitet.

Am 19. Juli werden auch die Wettbewerbs-Jury bestehend aus Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) , dem Leiter des Amtes für Stadtmarketing Christian Friedel sowie Sponsoren, Architekten, Kunstschaffende und Meißner Bürger dabei sein. Zudem soll an diesem Tag bekannt gegeben, welcher Bereich der Stadt Meißen in diesem Jahr im Mittelpunkt des Gestaltungswettbewerbes „Kunst im öffentlichen Raum“ stehen wird. (SZ/mhe)

