Puzzlen für die Eis-Show Am Wochenende verwandelt sich die Sachsenarena in eine Eishalle. Ein spezielles Material macht’s möglich.

Stück für Stück entsteht die „Eisfläche“: Ähnlich wie hier in Cottbus wird am Sonnabendvormittag auch in der Sachsenarena das Kunsteis für „Russian Circus on Ice“ verlegt. Die Platten aus Polyethylen passen wie ein Puzzle zusammen.

Komplizierte Umbauten sind in der Sachsenarena häufiger vonnöten. Da werden schon einmal für die Super Enduro über mehrere Tage hinweg Baumstämme und tonnenweise Sand in die Halle gefahren, oder die Fläche und die Ställe auf dem Gelände für die Reitshow Apassionata vorbereitet – den Abbau noch gar nicht mit einberechnet.

Wie groß muss dann erst der Aufwand sein, in der Arena eine Eisbahn aufzubauen? Eigenlicht recht überschaubar, sagt Valeriya Abramova. Ihre Agentur übernimmt das Marketing für die Show „Russian Circus on Ice“, die am Sonnabend, 18 Uhr, in der Arena beginnt. Der Aufbau dafür beginnt tatsächlich erst am Sonnabendmorgen, wenige Stunden vor dem Auftritt des in den 60er-Jahren gegründeten Artisten-Ensembles. Zwischen sechs und sieben Stunden werde es wohl dauern, bis die Fläche für den Auftritt vor den bis zu 2 000 Zuschauern bereit ist, schätzt Abramova. Allzu viel Personal und großartige Technik ist dafür nicht notwendig: Sechs Mitarbeiter genügen, um die Halle für das „Wintermärchen“ – so der offizielle Titel der Tournee – vorzubereiten. Und das geschieht Stück für Stück – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn statt aufwendig für kühle Temperaturen zu sorgen, setzt die Show auf ein Puzzle aus Kunsteis-Platten, gefertigt von einer Firma aus Regensburg. Bei dem Material handelt es sich laut Hersteller um chemisch und physikalisch manipuliertes Polyethylen, dem noch eine Reihe Zusatzstoffe beigemengt werden.

Geringere Sturzgefahr

Bis vergangenes Jahr habe man noch ein anderes Kunsteis verwendet, erklärt Abramova. Dass die Wahl nun auf ein neues Material gefallen ist, hat zwei Gründe: „Es ist echtem Eis sehr ähnlich, das heißt weniger Sturzgefahr und eine schnellere Bahn.“ Die Artisten könnten sich verhalten, als würden sie auf echtem Eis gleiten, so Abramova. Nur ein wenig mehr Kraft brauche man – gegenüber echtem Eis ist die Fläche nach Herstellerangaben etwas weniger gleitfähig. In erster Linie bedeute das, dass die Schlittschuhe häufiger geschliffen werden müssen. Der zweite Grund für die Neuanschaffung sei eben das Puzzle-System, erklärt Abramova. Das sei bisher weltweit einzigartig – und könne in jeder Halle aufgebaut werden. „Da die Platten 97 mal 97 Zentimeter groß sind, ist jede Größe der Bühne darstellbar.“ In Riesa beispielsweise werden laut Abramova rund 120 dieser Platten miteinander verbunden. Sparsamer als eine echte Eisbahn ist der Betrieb mit Kunsteis ohnehin, schließlich werden weder Wasser noch Strom zum Kühlen benötigt.

Angesichts der kurzen Aufbauzeit stellt sich die Frage, ob sich die Sachsenarena nicht auch einmal für ein breiteres Publikum in eine Eishalle verwandeln ließe. Theoretisch möglich wäre das. Die Macher der jährlich zur Weihnachtszeit am Rathaus aufgebauten Eisbahn müssen sich über solche Konkurrenz aber wohl keine Sorgen machen, sagt FVG-Sprecher Tobias Czäczine: „Wir haben hierüber noch nicht nachgedacht und ziehen das auch künftig nicht in Erwägung.“ Der Grund dafür ist simpel: Der Veranstaltungskalender im Herbst und Winter sei nämlich gut gefüllt, erklärt der FVG-Sprecher. Für öffentliches Eislaufen habe man da überhaupt nicht die Kapazitäten. Auch wenn der Aufbau nicht länger dauert als bei einem ganz gewöhnlichen Konzert.

