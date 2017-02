Putztrupp räumt Wäldchen auf

Freital soll am Wochenende ein Stückchen sauberer werden. Im Rahmen der europaweiten Aktion „Let’s clean up Europe“, zu deutsch: Lasst uns Europa saubermachen, wollen Freiwillige das kleine Wäldchen zwischen Hüttenstraße und Schachtstraße von Müll befreien. Organisiert wird der Einsatz vom Freitaler Umweltzentrum. Wie es in der Mitteilung heißt, ist auch die Direktkandidatin für die Bundestagswahl der Grünen, Ines Kummer, mit dabei. „Wir freuen uns sehr über die große Unterstützung“, teilt das Umweltzentrum mit.

Das kleine Wäldchen als Ort für die Aktion hatte das Grünflächenamt der Stadt Freital vorgeschlagen. Mitmachen können alle Freitaler, die ihre Stadt ein Stück sauberer gestalten wollen. Es sind Handschuhe, witterungsangepasste Kleidung, sowie feste Schuhe mitzubringen. Getränke und eine kleine Stärkung soll es auch geben. Die Aktion läuft von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist 10 Uhr am Toom-Baumarkt an der Ecke Schachtstraße/Hüttenstraße. (SZ)

Das Umweltzentrum freut sich über eine kurze Rückmeldung von Interessierten unter 0351 645007 oder per E-Mail uwz-freital@web.de

