Putzkauer verteidigen den Pokal Das „Zwergenland“ vertritt die Region beim Finale der Kreis-Kita-Olympiade. Wie auch zwei Teams aus Bischofswerda.

Schnelligkeit und Geschick waren beim Zickzacklauf gefragt. Melinda und andere Vorschulkinder aus dem Bischofswerdaer Kinderhaus „Kunterbunt“ absolvierten das klasse und wurden dafür belohnt. Ihr Team belegte in der Vorrunde zur Kreis-Kita-Olympiade den dritten Platz und darf nun beim Finale in Kamenz starten. © Steffen Unger

Die Vorschulkinder der Kita „Zwergenland“ in Putzkau haben den Vorausscheid zur Sparkassen-Kreis-Kita-Olympiade in der Region Bischofswerda gewonnen. Sie qualifizierten sich damit am Donnertag fürs Finale am 26. April in Kamenz. Dort werden auch die zweit- und drittplatzierten Tagesstätten „Buddelflink“ aus Großdrebnitz und „Kunterbunt“ aus Bischofswerda vertreten sein.

15 Mannschaften aus 13 Kindertagesstätten der Stadt Bischofswerda sowie aus den Gemeinden Demitz, Großharthau, Frankenthal und Schmölln-Putzkau kämpften im Wesenitzsportpark um Punkte und Bestzeiten. Zehn Stationen waren zu absolvieren, darunter Zielwerfen, Zickzacklaufen, Balancieren und Wäscheaufhängen. Höhepunkt war die große Abschlussstaffel. Gewonnen haben alle Teams, sagte Falk Schwaar vom Kreissportbund. Wer’s nicht aufs Treppchen schaffte, belegte einen der vierten Plätze – und bekam für die Teilnahme eine Medaille.

Die Putzkauer holten bereits im vergangenen Jahr den Siegerpokal in der Vorrunde. „Wir haben ihn am Mittwoch schön poliert, weil wir dachten, dass wir ihn abgeben müssen“, sagte Kita-Leiterin Bettina Kling. Nun steht der Pott ein weiteres Jahr im „Zwergenland“. Aufs Kreisfinale bereiten sich die kleinen Athleten gut vor – mit einer Zusatzstunde Sport in der Woche, in der vor allem Ausdauer und Geschicklichkeit trainiert werden. (SZ)

