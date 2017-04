Putzen mit der neuen Chefin Die Hänge an der Burg Kriebstein sollen nicht zuwuchern. Deshalb halten die Freunde des alten Gemäuers den Efeu im Zaum.

Susanne Tiesler packt beim Frühjahrsputz mit an. © Dietmar Thomas

Efeu zupfen, Hänge beräumen und Fenster putzen. Es gibt durchaus entspanntere Tätigkeiten für einen sonnigen Sonnabendvormittag, wie die zahlreichen Teilnehmer Wanderer des Sachsendreiers bei Burg Kriebstein heute zeigen. Aber: Eine Burg bedarf hin und wieder auch einiger Pflege und da die Helfer vom Freundeskreis Burg Kriebstein das alte Gemäuer lieben, strahlen sie bei der Arbeit fast ebenso, wie die Wanderer. Vorrangig stehen Gärtnerarbeiten an, damit die Hänge an der Burg nicht zuwuchern. 15 Helfer und einige tatkräftige Kinder toben sich deshalb in Kriebstein aus.

Das jährliche Ritual des Frühjahrsputzes ist am Sonnabend zugleich der Einstand einer neuen Burgchefin. Susanne Tiesler hat diese Aufgabe von Bernd Wippert übernommen und leitet nun gemeinsam mit Gabriele Wippert die Burg.

Der Frühjahrsputz ist noch ein vergleichbar kleines Unterfangen, wenn man sich die Straßenbaupläne für die nächsten Jahre anschaut. Rund um die Burg stehen nämlich Erneuerungen (DA berichtete) an. „Es sollen Fußwege den Straßen hinzugefügt werden“, sagt Susanne Tiesler. Eine Bürgerinitiative hatte sich seit Jahren für diese Maßnahme eingesetzt, um Gefahren an den steilen Straßen der Burg zu vermeiden und zugleich den Bau einer Brücke über das Zschopautal zu verhindern. Nun ist es soweit und zunächst steht die Strecke zwischen der Talsperre und dem Rittergut an. Ein Jahr Vollsperrung muss dafür in Kauf genommen werden. „Natürlich rechnen wir da mit einigen Besuchern weniger, aber das muss eben gemacht werden“ , sagt Susanne Tiesler. Außerdem fänden die Leute bei guter Kommunikation sicherlich trotzdem den Weg zur Burg. „Bis zur Burg ist ja die Anfahrt von unten noch möglich.“

Im nächsten Jahr soll dann der Burgberg erneuert und durch einen Fußweg bereichert werden. Auf der Burg sieht man den Baumaßnahmen und zu erwartenden Einbußen bezüglich der Besucherzahlen also entspannt entgegen. Viel eher wird sich darauf konzentriert, die Burg weiter gut in Schuss zu halten.

Am vergangenen Wochenende wurden bereits die Steilhänge Richtung Zschopau bereinigt. „Da kamen extra professionelle Kletterer und bearbeiteten an Seilen hängend den Berg“, sagt Susanne Tiesler. Auch einige Geländer wurden frisch gestrichen. „Ohne die Hilfe durch den Freundeskreis Burg Kriebstein wäre das alles gar nicht möglich.“, betont die neue Burgchefin.

Nicht nur den Frühjahrsputz unterstützt der Verein die Burg, sondern hilft auch regelmäßig bei Führungen und Veranstaltungen.

zur Startseite