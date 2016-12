Putzen für den großen Tag Kurz vor Weihnachten bekommen die Maxener ihre sanierte Kirche zurück. Ein Geschenk, auf das sie lange warteten.

Johann und Anna sind etwas geschafft vom Kirchenputz. Pfarrerin Ramona Uhlemann ist noch im Einsatz am Staubsauger, am Sonntag hält sie die Predigt zum Wiedereinweihungs-Gottesdienst. Zuvor wird am Sonnabend nochmals geputzt. © marko förster

Maxen. Die Bauarbeiter schrieben 1964 ihren Einsatz einfach auf den Putz. Es war eine Brigade mit „Ke“ am Anfang und „ck“ am Ende, der Rest ist nicht mehr zu entziffern. Drunter schrieben sie noch „VEB (K) Ausbau Dresden“. Es wirkt schnell hingepinselt. Das Schild, das an die Sanierung der Maxener Kirche 52 Jahre später erinnert, soll etwas würdevoller aussehen.

Kirchenvorsteherin Gisela Niggemann-Simon hofft am Sonnabend noch einmal auf viele Helfer beim Kirchenputz. Schon vor einer Woche wurde gekehrt und gewischt. Nun muss noch eingeräumt werden. Alles wird bis zum Sonntag nicht in der Kirche zurück sein. Wichtiger ist die Heizung. Gisela Niggemann-Simon war die vergangenen Wochen und Monaten fast täglich in der Kirche. Am Eingang hat sie für die Bauarbeiter ein Schild angebracht: „An Gottes Segen ist alles gelegen. Frohes Schaffen wünschen wir Ihnen. Danke , dass Sie mit Ihrer Handwerkskunst helfen, dass dieses Gotteshaus neue Würde bekommt.“

Zu den Handwerkern gehört Steinmetz Michael Mühlner aus Burkhardswalde. Die Hoffnung, der Steinfußboden sei mittelalterlich, musste er zwar zerstören, doch dafür wurde der Taufstein von 1631 gefunden. Die Feldsteine wurden früher aus der Not heraus verwendet, heute wirken sie ästhetisch und geben eine besondere Atmosphäre.

Bei den umwickelten Elektrokabeln aus den 1920er-Jahren haben die Fachleute dann sogar unter Strom gestanden. Auch Gisela Niggemann-Simon hatte da Angst. „Doch es ist alles super gelaufen, wir sind sehr dankbar dafür.“ Vor allem dafür, dass die Sanierung nun endlich erfolgen konnte. 14 Jahre habe sich die Kirchgemeinde darum bemüht. Der Putz blätterte, die Feuchtigkeit war die Wände hinaufgeklettert, die Elektrik hatte schon historischen Wert, dazu die Schäden am Dachstuhl. Und noch ist nicht alles erledigt. Dafür wird der große Leuchter mit Engeln, Kronen und Flügeln wieder aufgehangen. Er stammt von 1878 und ist aus Messing. Lange dachte man, er ist nur Guss, weil er so schwarz war. Die Maxener hatten ihn im Zweiten Weltkrieg geschwärzt, damit er nicht eingeschmolzen werden muss. Wenn er nun – auch dank der Gelder des Frauendienstes – wieder hängt, dann ist das der Knaller, sagt Gisela Niggemann-Simon.

Gottvertrauen und Sternentaler

Ein zweiter Bauabschnitt ist aber notwendig. Der Chorraum ist noch in Ordnung zu bringen. Der Sternenhimmel dort gibt die Anregung zu einer Spendenaktion: Sternentaler. Trotz Förderungen muss die Gemeinde immer auch selbst Geld einbringen. Bei den jetzigen Arbeiten waren es 10 000 Euro. Auch die Orgel muss noch gestrichen und gereinigt werden. Doch jetzt ist das Geld erst einmal alle.

Gisela Niggemann-Simon ist voller Gottvertrauen, in die Arbeiten, die Finanzierung – und die pünktliche Fertigstellung. Dass die Kirche am vierten Advent, und damit rechtzeitig vor Weihnachten wieder genutzt werden kann, war für sie nie eine Frage. Ein kleines Gebet half hin und wieder, sagt Gisela Niggemann-Simon. Die Fertigstellung ist schon eine Art vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, doch die Weidereinweihung und die Geburt Christi gemeinsam zu feiern, war keine Option. Das sind schon zwei verschiedene Sachen und jede soll den ihr gebührenden Platz bekommen. So können die Maxener gleich zwei Mal hintereinander feiern.

Es werden nicht die letzten Feiern sein. Die kirchlichen sowieso nicht und auch nicht die nach Sanierungen. Es soll eben nur nicht wieder 14 Jahre dauern.

Arbeitseinsatz am 17. Dezember, 9 bis 12 Uhr; 18. Dezember, 10 Uhr, Festgottesdienst; 24. Dezember, 15 Uhr Krippenspiel, 25. Dezember, 10 Uhr Gottesdienst

