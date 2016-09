Putzen Besen aus Münster besser? Ein Unternehmen aus Westfalen hat den Zuschlag für Hausmeisterdienste im BSZ Riesa und anderen Kreis-Einrichtungen erhalten. Das gibt Ärger.

Die Lose sollen kleiner werden, fordert Meißens OB und Kreisrat Olaf Raschke. © Claudia Hübschmann

In Riesa gibt es Hausmeisterdienste. In Meißen. In Großenhain. In Radebeul. Und dennoch hat jetzt die Konkurrenz aus Münster in Westfalen den Zuschlag erhalten, Immobilien des Landkreises zu putzen: das BSZ in Riesa, das BSZ Meißen-Radebeul, das BSZ Großenhain, das Gymnasium Nossen, diverse kleinere Einrichtungen. Es geht um mehr als 130 000 Quadratmeter. Das kostet: 860 000 Euro ist der Auftrag laut Vorlage für zwei Jahre wert. Wenn man die Option der Verlängerung auf fünf Jahre wählt, zahlt der Kreis mehr als zwei Millionen Euro, damit die Flächen stets gut geputzt sind und der Winterdienst erledigt wird.

Nach der geforderten EU-weiten Ausschreibung kam das günstigste Angebot aus Münster. Das passte den Kreisräten im Verwaltungsausschuss allerdings nicht: Sie debattierten und lehnten die Vergabe ab, worauf sich der Kreistag selbst im Riesaer Stern damit beschäftigen musste.

Dort erklärte Kreisrat Olaf Raschke, der als Parteiloser der CDU-Fraktion angehört, warum es im Ausschuss zuvor Ärger gegeben hatte. „Bei der Größe des Ausschreibungsloses war es für regionale Unternehmen schwierig, sich zu bewerben.“ Besser wäre es gewesen, den Auftrag in kleinere Lose zu zerlegen, damit auch regionale Anbieter eine Chance hätten. „Künftig sollte man nicht nur den Preis als Kriterium nehmen, sondern die Lose kleiner machen – auch wenn das mehr Arbeit bei der Ausschreibung macht“, sagte der Meißner OB.

Die Arbeit hier, der Gewinn dort

Ohnehin würden ja keine Hausmeister aus Münster zum Putzen nach Riesa, Meißen oder Großenhain kommen: Üblicherweise würde so ein großer Anbieter regionale Firmen als Subunternehmer beauftragen. „Der Gewinn allerdings bleibt dann nicht in der Region“, so Olaf Raschke.

Weil die Ausschreibung rechtlich allerdings nicht zu beanstanden war, vergab der Kreistag den Auftrag jetzt nach Münster – stimmte aber bei drei Enthaltungen auch einem Ergänzungsantrag der CDU zu: Der Landkreis soll nach zwei Jahren den Hausmeisterdienst neu ausschreiben, nicht die mögliche Verlängerungsoption wählen und künftig die Lose kleiner gestalten – damit dann auch regionale Unternehmen eine Chance haben, in den Bildungseinrichtungen des Landkreises zu putzen.

