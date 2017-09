Puste für die Pusteblume Kein Unterricht aber dafür ein großes Schulfest stand am Freitag an der Oberschule Niesky auf dem Stundenplan.

Schulfest an der Oberschule Niesky. © andré schulze

Kein Unterricht aber dafür ein großes Schulfest stand am Freitag an der Oberschule Niesky auf dem Stundenplan. Höhepunkt war der Sponsorenlauf, der das Schulgelände verließ und so das Fest auch in und durch die Stadt trug. Ziel war der Integrative Kindergarten Pusteblume, wo die Läufer an der Wendeschleife lautstark von den Kindern der Kita angefeuert wurden. Das hatte einen Grund: Das Geld, das mit dem Spornsorenlauf erlaufen wird kommt auch der Kita zugute.

Wie viel das sein wird, steht noch nicht fest, dafür aber am Freitagnachmittag schon, dass 2 730 Runden gelaufen wurden von den mehr als 300 Schülern in dreizehn Klassen und von Lehrern. Beim Fest organisierte jede Klasse eine Aktion, die neunten Klassen Staffelspiele wie Bobbycar-Rennen. Die achten Klassen holten sich Unterstützung von der Motorsportgemeinschaft Niesky. Foto: A. Schulze

