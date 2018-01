Puppenspieler sagen Danke Viele Menschen wollen der Familie helfen, die durch den Orkan die Existenzgrundlage verloren hat.

Puppenspielerin Tamara Köllner vor ihrem zerstörten 200-Personen-Zelt mit Puppenbühne. © Dietmar Thomas

Döbeln. Die Puppenspielerin Tamara Köllner blickt nach dem Sturm am Donnerstag wieder optimistischer in die Zukunft. Eine Böe hatte ihre Existenzgrundlage förmlich weggeweht, das 200-Personen-Zelt und die Puppenbühne zerstört, die in Zschäschütz aufgebaut waren.

Ein Bericht im Döbelner Anzeiger hatte aber eine Welle der Solidarität ausgelöst. „Uns haben Leute Sach- und Geldspenden gebracht und Gutscheine für Edeka. Dafür möchten wir uns sehr bedanken“, so 26-Jährige. Das Geld werde vielleicht knapp reichen, um eine Notreparatur am Zelt zu bezahlen. Ein Verwandter hat es zum Hersteller nach Hamburg gebracht. Außerdem hatte sich eine Stahlbaufirma aus der Region gemeldet, die sich der kaputten Bühne annehmen will, so Tamara Köllner. Diese wieder zu reparieren oder neu zu bauen, sei das Wichtigste.

Mit der Zerstörung von Zelt und Bühne hatte die Familie mit vier Kindern die einzige Einnahmequelle verloren. Reserven und eine Versicherung hat sie nicht. Die Puppenspieler wollen schnell wieder auftreten. „Wir telefonieren gerade herum, ob wir eine Bühne irgendwo leihen können“, so Köllner. Die Puppenspieler haben ein Gastspiel in Glauchau, dass sie nicht absagen wollen. Am Mittwoch werden sie erst einmal abreisen. „Aber in der nächsten Woche werden wir zu einem Dankeschöngastspiel wiederkommen“, so Tamara Köllner. „Der Betreiber des Sonnenhofs Ossig stellt uns dafür seinen Saal zur Verfügung.“ Der Eintritt sei frei, wer will, kann eine Spende geben. Der genaue Termin für die Aufführung stehe aber noch nicht fest, so die Puppenspielerin.

Tamara Köllner ist unter Tel. 0152 26508493 zu erreichen.

