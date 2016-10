Puppenspieler erobern Burgstadt Am Dienstag beginnen die Puppentheatertage in Stolpen. Wer dabei ist, bekommt für sein Geld sogar noch mehr.

In der Kornkammer der Burg Stolpen finden die Puppentheatertage statt. © Steffen Unger

Stolpen. Puppenspieler aus der Region geben sich vom 11. bis 13. Oktober in der Kornkammer auf der Burg Stolpen die Klinke in die Hand. Der Grund sind die traditionellen Puppentheatertage. Sie werden jedes Jahr in den Herbstferien veranstaltet, um vor allem den Kindern ein schönes Programm zu bieten. Drei Tage lang tanzen nun die Puppen auf der Burg. Die großen und kleinen Besucher können sich am Dienstag auf die Dresdner Puppenspielerin Karla Wintermann freuen, die „Das tapfere Schneiderlein“ zeigen wird. Am Mittwoch folgt ihr Kollege Jens Hellwig mit dem Stück „Kasper kauft ein Haus“. Am Donnerstag, dem letzten Tag des Festivals, macht Cornelia Fritzsche mit dem Märchenklassiker um „Die Bremer Stadtmusikanten“ den Abschluss.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10 Uhr und sind für Kinder ab vier Jahre geeignet. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt sieben Euro, Kinder zahlen vier Euro. Mit dem Ticket haben die Zuschauer aber nicht nur freien Eintritt zur Kornkammer. Sie können damit die gesamte Stolpener Burganlage besichtigen, inklusive einem Abstecher zum griesgrämigen Burggeist „Basaltus“ im sagenumwobenen Burgkeller. (SZ)

Kartenreservierungen unter Telefon 035973 23410.

Mehr gibt’s hier

zur Startseite