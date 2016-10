Puppenspiel in der Kornkammer Auf der Burg Stolpen ist keine herbstliche Ruhe eingezogen. Für die Ferienkinder gibt es dort ein ganz spezielles Angebot.

Karla Wintermann ist immer gern gesehen bei den Puppentheatertagen. Sie begeistert die Zuschauer mit dem Märchen vom tapferen Schneiderlein. © Dirk Zschiedrich

Ganz still ist es in der Kornkammer der Burg Stolpen. Nur hier und da rutschen einige Kinder oder Erwachsene auf ihren Stühlen herum. Sie warten gespannt auf den Auftritt des Puppentheaters Karla Wintermann. Sie gab am 11. Oktober den Auftakt zu den diesjährigen Stolpener Puppentheatertagen. In der Kornkammer ist sie keine Unbekannte. Schon seit Längerem gehört sie zur Stammbesatzung der Theatertage. Sie hat die Kinder am Dienstag mit dem Stück vom tapferen Schneiderlein verzaubert. Noch bis zum 13. Oktober lädt die Burgbesatzung alle jungen und jung gebliebenen Freunde des Puppenspiels zu den Puppentheatertagen ein. Für drei Tage haben Kasper und Co. in der Kornkammer das Sagen und machen den sonst öfters in diesem Umfang regierenden Mäusen mächtig Konkurrenz. Gestandene Künstler aus der Region, die in den letzten Jahren bereits die Gäste in der Kornkammer begeisterten, lassen ihre Puppen wiederum kräftig tanzen und sorgen für ausreichend knisternde Spannung.

Auf Karla Wintermann folgt am Mittwoch, dem 12. Oktober, die Puppenbühne von Jens Hellwig. Er gastiert mit dem Stück „Kasper kauft ein Haus“. Dieses werden Freunde des Puppenspiels auch schon von Aufführungen im Max-Jacob-Theater in Hohnstein kennen. Doch das Stück, für Kinder ab vier Jahren geeignet, ist immer wieder sehenswert. Am 13. Oktober wird es noch einmal märchenhaft. Dann gastiert das Puppentheater von Cornelia Fritzsche mit dem Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“. Beginn der Aufführungen ist jeweils 10 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet sieben Euro und für Kinder vier Euro. Der Besuch der Burg Stolpen ist im Preis inbegriffen.

