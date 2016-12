Puppenbühne Stella kommt zum Zittauer Lichterfest Das Salzhaus wird zum Kinderhaus, mit Theater und Ballett. Feuer und Licht lassen das Stadtzentrum strahlen.

Brita und Thomas Stern aus Leutersdorf spielen am Wochenende im Salzhaus das Stück „Oh Schreck, der Weihnachtsmann ist weg“. Der Eintritt ist frei. © Mario Heinke

Zittau/Leutersdorf. Die Eule dreht den Kopf zum Kasper. „Wenn du dich nicht beeilst, dann fällt Weihnachten aus“, ranzt sie den Holzkopf an, denn der trödelt herum, statt den Weihnachtsmann zu suchen. Weshalb der Weihnachtsmann mit der Hexe aneinandergerät, welche Rolle Kasper und Eule dabei spielen und warum die vier Zwerge Alarm schlagen, das erzählt die Weihnachtsgeschichte „Oh Schreck, der Weihnachtsmann ist weg“ von Brita Stern. Fünfmal wird die Leutersdorferin gemeinsam mit ihrem „mitspielenden Ehemann“ Thomas Stern das Stück am Wochenende beim Lichterfest im Salzhaus aufführen. Die Adventszeit bedeutet für Frau Stern vor allem viel Arbeit, ein Auftritt folgt dem anderen, so wie derzeit auf dem Dresdner Striezelmarkt, wo das Stück im Kasperhaus läuft.

Seit Dezember 2004 spielen die Sterns Puppentheater bei Kindergeburtstagen, Schuleinführungen, Taufen, in Kindereinrichtungen und neuerdings auch bei Firmen-Kinderweihnachtsfeiern, wie jüngst im Schloss Bellevue in Dresden. Die Stücke schreibt Brita Stern selbst, so spart sie sich teure Lizenzgebühren. 30 verschiedene Geschichten umfasst ihr Repertoire inzwischen. „Die Stücke werden von Jahr zu Jahr schöner“, sagt Frau Stern. Auch die Handpuppen entstehen zu Hause. Waren die ersten Puppenköpfe, wie der Kasperkopf, noch handgeschnitzt, kamen später Köpfe aus Ton, Stoff und Filz dazu. Thomas Stern ist für die Technik, Ton und Kulissen zuständig. Seit diesem Jahr ist die Puppenbühne mit einem Beamer ausgestattet, die Kulisse kann so schnell wechseln und Videosequenzen bereichern das Stück.

Der Auftritt der Puppenbühne Stella beim Lichterfest dauert eine halbe Stunde und ist eine von vielen Neuheiten in diesem Jahr. Dahinter steckt die Idee, das Salzhaus am Wochenende zum Kinderhaus zu machen. So tritt in den Spielpausen der Puppenbühne am Sonnabend das Zittauer Kinderballett unter Leitung von Sabine Stiebler auf. In der Ballettgruppe tanzen vier- bis zehnjährige Kinder. Die Fassade des Salzhauses wird am Nachmittag bei einsetzender Dunkelheit zum Hingucker. Der Zittauer Lichttechniker Martin Pech, bekannt durch seine spektakulären Lichtprojektionen beim „Ring of Fire“, strahlt den Giebel des ehemaligen Speichers mit weihnachtlichen Motiven an.

Anders als in den Vorjahren konzentriert sich das Lichterfest nicht ausschließlich auf den Marktplatz und die umliegenden Straßen, sondern bezieht das gesamte Stadtzentrum ein. Von der Schauburg über den Durchgang in der Frauenstraße 7, der Johannisstraße bis hin zur Bautzner Straße, in der Feuerschalen, Fackeln und Musik für gute Stimmung sorgen. Erstmalig werden die historischen Fassaden vieler Geschäfte mit roten Scheinwerfern angestrahlt. Die roten Säulen bieten Orientierung und führen zum nächsten Ziel. „Die Händler bringen sich mit vielen eigenen Aktionen ein und bespielen ihre Straße“, sagt Andrea Paul, Vorsitzende des Vereins „Zittau lebendige Stadt“. Der Verein organisiert gemeinsam mit der Stadt das vierte Lichterfest. Die Geschäfte in der Innenstadt sind am Sonnabend bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zwei Feuershows, die „zauberhafte Kati“ auf Stelzen, Lichterglanz, Sternenhimmel, Glühweinduft, Gegrilltes, und Gebackenes erzeugen eine weihnachtliche Atmosphäre in historischer Kulisse. Bummeln, einkaufen, verzaubern lassen - die Grundidee des Lichterfestes ist geblieben, hat aber inzwischen mehr Standbeine, wie das umfangreiche Programm zeigt.

Gemeinsam verkaufen Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und Ratsuhrmacher Guido Hannig am Sonntag um 15 Uhr Christstollen für einen guten Zweck am Café Lust auf dem Markt. Bäckermeister Klaus Blenke spendet die Stollen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Sanierung des Zittauer Glockenspiels zugute.

Die neusten Zittau-Kalender gibt es gleich an drei Stellen. Am Sonnabend stellt Jens Neumann seinen Luftbildkalender in der Schauburg vor, in den Fleischbänken ist der Ring of Fire-Kalender und in der Buchkrone am Markt der Zittauer Straßenbahn-Kalender mit historischen Ansichten erhältlich. Am Sonntag, drei Tage vor dem Nikolaus können sich die Jüngsten in der Volksbank-Filiale am Markt ihre gefüllten Stiefel und Schuhe abholen. Die Volksbank lädt zum Plausch mit Kinderschminken bei Glühwein, Kinderpunsch, Kakao und Stollen ein.

