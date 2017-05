Puppen tanzen auf der Burg Spannende Geschichten und neue Abenteuer sind garantiert. Nun müssen nur noch viele Gäste kommen.

Am Wochenende präsentieren sich in Hohnstein an die 30 Puppenbühnen. Die Veranstalter hoffen auf viel Publikum. © Touristinformation

Hohnstein. „Seid ihr alle da?“, fragt der Hohnsteiner Kasper gespannt. Hoffentlich schallt auch in diesem Jahr ein kräftiges „Ja!“ aus dem Publikum zurück, wenn des Kaspers Heimatstadt zum 32. Mal in die Welt des Puppenspiels einlädt. 30 Puppenbühnen aus ganz Deutschland präsentieren sich vom 19. bis 21. Mai auf der Burg Hohnstein, im Rathaushof und im Puppenspielhaus.

Die Veranstalter Hohnsteiner Puppenspielfest und die Stadt Hohnstein versprechen drei garantiert fernseh- und computerfreie Tage mit über 50 Aufführungen und Aktionen für Familien und Puppenspielfreunde. Märchen wie „Froschkönig“ und „Schneeweißchen und Rosenrot“ werden mit lustigen Requisiten und zauberhaften Figuren vor allem für Kinder ab vier Jahren lebendig. In „Dornröschen oder „Warte mal!“ erzählt das Theater Phoebus eine etwas andere Version des Grimm'schen Märchens, in der die böse Fee zahnlos und mit Sonnenbrille erscheint und Dornröschens Prinz zunächst eher auf Hip-Hop als auf die Rettung seiner Prinzessin fixiert ist. Viele weitere Aufführungen begeistern schon die jüngsten Zuschauer ab drei Jahren. Aber auch Erwachsene kommen bei der Eröffnungsveranstaltung „Arbeitslos und Spaß dabei“ am Freitag um 20 Uhr auf ihre Kosten. Das Puppenspielfest bietet außerdem Livemusik mit dem Trio Tam Tam Combony und Ponyreiten für Kinder von 12 bis 17 Uhr.

Der Preis für Tageskarten beträgt zwölf Euro, Kindertageskarten sind für acht Euro erhältlich. Familien bezahlen 30 Euro für die Tageskarte.

Voranmeldungen sind per an gaesteamt@hohnstein oder online unter möglich.

zur Startseite