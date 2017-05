Puppen aus Handarbeit Katerina Chigladze hat ihren Kindheitstraum verwirklicht: Sie besitzt eine eigene Puppenwerkstatt. Jetzt lädt sie zur offiziellen Eröffnung ein.

Puppenmutter Katerina Chigladze mit Tochter Ina und selbst gestalteten Puppen. © Matthias Schumann

Katerina Chigladze lädt am 6. Mai zur Eröffnung ihrer Puppenwerkstatt in der Hoyerswerdaer Straße 4 in Königsbrück ein. Dabei wird ab 15 Uhr die Geschichte „Beim Puppendoktor“ vorgelesen. Neben Puppenkindern gibt es auch jede Menge Handgemachtes aus Filz, Holz und Stoff.

Bereits beim Einzug in das Haus, in dem sie jetzt mit ihrer Familie wohnt, hatte die leidenschaftliche Puppennäherin vor, eine Werkstatt zu eröffnen, in der sie Besuchern zeigen kann, wie eine ihrer Pupala-Puppen nach Waldorfart entsteht. Schon immer bewunderte sie kleine Lädchen, die selbstangefertigte Sachen verkaufen. Deshalb sei die Eröffnung einer eigenen Puppenwerkstatt ihr großer Kindheitstraum, sagt sie. Zusätzlich möchte sie noch handgemachte Sachen von anderen Leuten anbieten.

Zeit, um die Puppen zu nähen, hat sie, wenn ihre vier Kinder im Kindergarten und in der Schule sind. Auch am Abend näht sie fleißig. Sie würde ihre Puppen am liebsten alle behalten, aber das geht ja nicht, so berichtete sie in einem früheren SZ-Artikel.

Bisher verkaufte die gebürtige Tschechin die Puppen nur über das Internet. Dadurch hat sie die Möglichkeit, ihre Puppen überall zu verbreiten: ein Facebook-Auftritt nur für ihr Spielzeug, einen entsprechenden Blog und auch einen Dawanda-Shop.

Wann genau die Werkstatt dann immer geöffnet sein wird, steht noch nicht fest. Jedoch hat sie vor, dreimal in der Woche aufzumachen.

