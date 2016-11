Punktvergabe per Tablet Bei den Tanzwochen in Riesa kommt erstmals neue Technik zum Einsatz. Die bringt gleich mehrere Vorteile mit sich.

Statt mit Zettel und Stift vergeben die Preisrichter bei den Riesaer Tanzwochen per Tablet die Punkte. Tihomir Doric und seine Kollegen überwachen von der Tribüne, ob alle Eingaben ihre Richtigkeit haben. © Sebastian Schultz

Wenn auf der Bühne der Sachsenarena getanzt wird, dann haben Tihomir Doric und seine Kollegen im wahrsten Sinne alles im Blick. Das liegt einerseits am Arbeitsplatz: ganz oben, in der äußersten Ecke der Tribüne steht der große Tisch. Von hier kann Doric nicht nur die Tänzer beobachten, sondern auch ins weite Rund des Publikums schauen. Wichtiger für den Kroaten und seine Kollegen der Firma Linum ist aber das, was auf den Bildschirmen vor ihm passiert. Denn hier laufen in Echtzeit die Punktzahlen ein, die die Juroren den Tänzern vergeben. „Jeder der sieben Preisrichter hat ein Tablet vor sich“, erklärt Doric . Über die Geräte gibt dann jeder Juror die Punktzahlen in den vier Kategorien ein, die bewertet werden. Per W-Lan werden die Daten dann an den Hauptrechner auf der Tribüne vermittelt – und stehen direkt für die Auswertung zur Verfügung.

Das Programm gibt es schon etwas länger, bei den Riesaer Tanzwochen kommt es in diesem Jahr, pünktlich zum 20. Geburtstag, erstmals zum Einsatz. Zur Premiere besteht Tihomir Dorics Aufgabe vor allem darin, zu helfen, falls Probleme mit dem Programm auftreten. Zwei Monate lang habe er die Software für den Show- und Stepptanz angepasst, erklärt er. Für die International Dance Organization, die die Tanzwettbewerbe in Riesa veranstaltet, bedeutet die Technik Ersparnis im doppelten Sinn, erklärt Velibor Srdic. Er ist Vizepräsident der IDO und zuständig für den Bewertungsbereich. „Wir sparen zunächst einmal viel Papier“, sagt Srdic. Denn bisher hätten die Preisrichter ihre Punktzahlen auf ausgedruckten Tabellen vergeben. Das ist nun nicht mehr in dem Ausmaß nötig. Noch wichtiger allerdings dürfte die Zeitersparnis sein. „Bisher galt bei der Auswertung das Vier-Augen-Prinzip.“ Zwei Mitarbeiter der IDO werteten die Bögen der Preisrichter aus. Eine langwierige Aufgabe, die viel Konzentration verlangte.

Heute addiert das Programm selbstständig die Punkte, spuckt bei Bedarf eine Tabelle aus und bereitet die Daten zusätzlich für die Leinwand in der Arena und das Internet auf. Lange Wartezeiten bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse sind damit passé. „Wir sparen zwischen 30 und 60 Minuten“, sagt Srdic. Abgesehen davon hat das System noch einen anderen entscheidenden Vorteil. „Die Fehlerquelle Mensch ist behoben.“ Bei mehreren Hundert Tänzern, die bewertet werden, könne man sich eben auch mal verzählen. Der Computer mache dagegen keine Rechenfehler. Kurzum: „Das System ist schnell und zuverlässig“, so Srdic. Auch die Tänzer dürften sich darüber freuen, dass ihre Punktzahlen jetzt deutlich schneller feststehen. Denn sie erhalten nach ihren jeweiligen Auftritten detaillierte Listen mit den Bewertungen, erklärt IDO-Präsident Michael Wendt. „Sie wollen natürlich wissen, was sie verbessern können.“ Das sei nun möglich, dank „Mister Linum“, wie Wendt Software-Entwickler Tihomir Doric nennt.

Zwei Tage lang hat der Kroate die Technik für das neue System aufgebaut. Während an einigen Stellen Funksignale die Übertragung übernehmen, mussten andernorts Kabel gezogen werden. „In der Halle gibt es sehr viele Signale, das könnte sonst zu Störungen führen“, erklärt Doric. Dass er sich ausgerechnet auf Software für Tanzveranstaltungen spezialisiert hat, habe übrigens auch persönliche Gründe: Sein Sohn habe selbst getanzt. Eines Tages sei er gefragt worden, ob er nicht die Datenauswertung übernehmen könne, erzählt Tihomir Doric. Mit der IDO arbeite er nun seit gut fünf Jahren zusammen. Die Partnerschaft habe sich bewährt, sagt er und grinst: „Sie verstehen etwas von Informatik und wissen, was ihr Programm können soll. Und ich verstehe ein bisschen was vom Tanzen.“

Die Sieger der Showdance-Finals/Erwachsene:

Doppel, weiblich: Russland, Italien, Norwegen

Doppel, gemischt: Norwegen, Russland, Bosien-Herzeg.

Solo, weiblich: Russland, Slowenien, Norwegen

Solo, männlich: Norwegen, Slowenien, Slowenien

Groups: Russland, Slowenien, Russland

Formationen: Slowenien, Deutschland, Polen

Productions: Deutschland, Polen, Polen

