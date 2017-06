Kegeln Punktlandung mit dem letzten Wurf Beim Paarkampfturnier in Geringswalde liegen zwei Waldheimer lange vorn. Den Pokal nehmen sie aber nicht mit.

© Symbolbild/we Soeder

Spannender hätte es kaum zugehen können. Beim 10. Paarkampfturnier des LWV Geringswalde im Kegeln fiel die Entscheidung praktisch erst im letzten Durchgang. „Insgesamt 29 Paare aus 20 Vereinen traten auf der Geringswalder Sechs-Bahnen-Anlage an“, sagte Hans Marschner vom Organisationsteam. Als Sieger ging das einzige Mixpaar Heidi Bleyl aus Cranzahl und Rayk Nitzsche aus Großschirma hervor.

Den ersten Durchgang mit Keglern von Kreisteams gewannen Jens Müller und Carsten Märker vom SV Leisnig 90 mit 955 Kegeln. In den zwei weiteren Runden traten Duos von Bezirksmannschaften an. Das erste Achtungszeichen setzte das Waldheimer Duo Joachim Wende/Mirko Rimbach, das gleichmäßig stark aufspielte und mit 1029 Kegeln mit deutlichem Vorsprung die Führung im Turnier übernahm.

In den beiden Schlussrunden ging allerhand Keglerprominenz von der Verbandsliga bis hin zur Bundesliga sowie Medaillengewinner von Landesmeisterschaften auf die Bahnen. Im vierten Durchgang behaupteten Axel Mißbach und Torsten Herbst vom LWV Geringswalde II die Führung über drei Bahnen hinweg. Obwohl sie auch eine gute vierte Bahn absolvierten, gelang Heidi Bleyl/Rayk Nitzsche mit dem neuen Rekord von 204 Kegeln auf Bahn fünf ein Superresultat, mit dem sie die Spitze übernahmen. Auf den letzten zwei Bahnen lieferten sich danach beide Teams einen spannenden Kampf, den die Kombination aus Cranzahl und Großschirma erst mit dem letzten Wurf mit 1033 zu 1029 für sich entschied.

In der letzten Runde wurde dann so manches Nervenkostüm noch ärger beansprucht. Nach der vierten Bahn hatten die Duos vom Paunsdorfer SV sowie LWV Geringswalde auf das leistungsstarke Team des TuS Großschirma nahezu aufgeschlossen. Während Gastgeber LWV auf der letzten Bahn etwas den Anschluss verlor, aber als sechstes Team noch die 1000er-Hürde schaffte, gelang den beiden anderen Duos mit dem letzten Wurf eine „Punktlandung“ mit jeweils 1030 Kegeln, aber nicht mehr der Sprung an die Spitze im Wettbewerb. Erst nach zweimaligem Nachrechnen wurde über das Abräumergebnis das Duo Daniel Kluge/Manuel Totzke (TuS 1875 Großschirma) als Sieger des letzten Durchgangs vor Veit Tänzer/Steffen Vogt (Paunsdorfer SV 1991) ermittelt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde das Punktspielteam des LWV Geringswalde I mit dem Bezirksmeisterpokal des Keglerverbandes Leipzig und Einzelmedaillen geehrt.

