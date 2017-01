Tischtennis Punktgewinn in Unterzahl Die Döbelner erreichen beim Tabellenachten nur ein Remis. Dennoch sind sie mit diesem Resultat nicht unzufrieden.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Spannender hätte der Döbelner SV nicht in die Rückrunde der laufenden Meisterschaft starten können. Denn gleich in der ersten Partie des neuen Jahres trennten sich die Mittelsachsen in rekordverdächtiger Spielzeit von vier Stunden vom TTC Pulsnitz mit 8:8. Das Remis beim Tabellenachten erscheint zwar angesichts des 11:4-Erfolges aus dem Hinspiel eher als Punktverlust als ein Punktgewinn, doch mit Blick auf die Besetzungsprobleme konnten die Gäste mit dem Ausgang der Partie mehr als zufrieden sein. Mit Olaf und Torsten Dathe fehlten dem Tabellenvierten zwei wichtige Stammspieler. Zudem konnten die Döbelner auch nur einen der beiden Ausfälle ersetzen, sodass die Pulsnitzer schon mal drei Spiele kampflos auf ihr Konto buchen durften. Doch trotz des klaren Vorteils reichte es für die Gastgeber nicht zum Sieg. Und einen großen Anteil daran hatte auf Döbelner Seite Ersatzmann Richard Rösler, der nicht nur seine Premiere in der Landesliga feierte, sondern auch gleich noch seine ersten beiden Einzelauftritte in dieser Liga gewann. Der erst 14-Jährige feierte damit einen sehr erfolgreichen Einstand in der ersten Mannschaft, in der er am Wochenende für ein Viertel aller Döbelner Punkte sorgte. In seinen insgesamt neun Sätzen musste er sechsmal in die Verlängerung. Weil er aber vier dieser sechs Durchgänge gewann, konnte er sich am Ende mit 3:1 beziehungsweise bei seinem zweiten Auftritt mit 3:2 durchsetzen.

Vor seinem ersten Duell lagen die Döbelner fast schon aussichtslos mit 2:6 zurück. Und bei einer Niederlage von Richard Rösler hätten die Mittelsachsen wohl auch die Koffer packen können. Doch nach dem Erfolg des 14-Jährigen schienen die Gäste endlich Fahrt aufzunehmen. Und so gingen sechs der acht noch ausstehenden Einzel an den Döbelner SV. Neben Richard Rösler konnte sich auch noch Tommy Schulz auszeichnen, der ebenfalls beide Einzel gewann. Martin Alexander, Patrick Käseberg und Matthias Stengel konnten jeweils einen Zähler zum Gesamtergebnis beisteuern.

Den letzten und entscheidenden Punkt zum 8:8 markierte im Abschlussdoppel die Paarung Martin Alexander/Patrick Käseberg. Es war der erste Erfolg in dieser Disziplin an diesem Tag, nachdem die Gäste zu Beginn der Partie in den drei Auftaktdoppeln noch einen Totalausfall zu verkraften hatten. (DA/jsc)

zur Startseite