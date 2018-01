Handball Punkteteilung zum Rückrundenstart Am 10. Spieltag trennt sich die HSG Riesa/Oschatz von der SG HVO Cunewalde/Sohland 26:26.

Riesa. Zum Rückrundenauftakt der Sachsenliga-Männer der HSG Riesa/Oschatz stand gleich ein richtungsweisendes Spiel auf dem Programm. Mit dem HVO Cunewalde gastierte der Tabellennachbar in der Riesaer WM-Sporthalle. Das Hinspiel konnten die Cunewalder für sich entscheiden, diesmal hießt es am Ende 26:26 (13:11).

Mit Max Camen und Lucas Schröber fehlten bei RIO zwei wichtige Rückraumstützen. Die Partie begann auf beiden Seiten sehr nervös. Kühnel war es schließlich, der den Torreigen eröffnete (3.). Cunewalde glich im Folgeangriff aus und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der HVO schaffte es Mitte der ersten Halbzeit, mit zwei Toren in Führung zu gehen (7:9/19.). Danach straffte sich RIO in der Abwehr und Nickel im Tor motivierte mit guten Paraden. Den Aufschwung nutzten die Gastgeber und drehten das Spiel (13:11). Trainer Schwigon war trotz der Leistungssteigerung zum Ende der ersten Halbzeit nicht ganz zufrieden. In der Abwehr ließen sich seine Männer durch einfache Kreuzbewegungen zu einfach auseinanderziehen, was dem Gegner das Torewerfen vereinfachte. Im Angriff fehlte es hin und wieder an der letzten Konsequenz.

RIO mit schwachem Beginn

Leider sahen die Zuschauer in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Bild. Im Angriff wurden viele Fehler produziert und in der Abwehr fehlte der Zusammenhalt. Cunewalde nutzte die Schwächephase und drehte das Spiel mit einem 6:1-Lauf zum 17:14 (36.). Nach einer Auszeit zog endlich wieder Ruhe ins Spiel der Hausherren ein. So blieb RIO in Schlagdistanz (19:21/43.) und kämpfte sich wenig später durch Treffer von Wunder und Träger zum 21:21 (47.). In der Folgezeit legten die Cunewalder immer vor, RIO steckte aber nie auf und ging durch Tom Probst erstmals wieder in Führung (25:24/55.).

Die Schlussphase war spannend. Beide Mannschaften spielten sehr nervös, keiner wollte einen Fehler begehen. Cunewalde nutzte zwei Chancen (26:25/57.), aber Träger erzielte vom Punkt das 26:26. „Mit der Leistung in der ersten Halbzeit kann ich einigermaßen zufrieden sein“, so Schwigon. „So etwas wie in der zweiten Hälfte darf uns aber nicht passieren. Wir spielen uns durch einfache Fehler in ein Tief. Aufgrund der dünnen Personaldecke können wir mit dem Punkt dennoch zufrieden sein.“

Am Samstag geht es für die RIO-Männer in die Lausitz zum LHV Hoyerswerda.

HSG Riesa/Oschatz: Cardaun, Nickel – Wunder (4), Kühnel (3), Schneese, Teichert (2), Werner (1), Probst (4), Träger (7/5), Seefeld (5), Ehrenberg, Illgen.

