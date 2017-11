Punkteteilung im Derby Der HVH Kamenz und die SG HVO Cunewalde/Sohland traten am Wochenende an.

Handball. Der HVH Kamenz und die SG HVO Cunewalde/Sohland haben sich am Sonntag im Derby 22:22 (12:14) getrennt. SG-Trainer Carsten John meinte danach: „Wir haben in Kamenz die richtige Reaktion auf die schwache zweite Halbzeit gegen Hoyerswerda gezeigt. Am Ende müssen wir mit dem Punktgewinn zufrieden sein, obwohl wir größtenteils in Führung lagen.“ Kurz vor Schluss führte Cunewalde/Sohland mit 22:19. Dann folgte eine Ladehemmung und HVH-Trainer Daniel Kästner war es, der in der 56. Minute das 22:22 erzielte. (fs)

