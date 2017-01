Punkte verschenkt Gegen Rottluff/Chemnitz setzt es eine Niederlage für Neudorf/Döbeln. Dabei wäre ein Erfolg wichtig gewesen.

Niklas Wehle traf sechsmal für die HSG Neudorf/Döbeln. Die Niederlage gegen die HSG Ruttloff/Chemnitz konnte er aber nicht verhindern. © André Braun

Die A-Jugendhandballer der HSG Neudorf/Döbeln haben es verpasst, ihren Mittelfeldplatz zu sichern. Gegen die HSG Rottluff/Lok Chemnitz unterlagen sie 24:33 und rutschten damit auf den neunten Rang ab. „Die Niederlage ist ärgerlich, weil der Gegner bezwingbar war“, sagte Trainer Matthias Morgner.

Die Rottluff/Chemnitzer, die in der Tabelle auf dem vierten Platz liegen, zogen zunächst mit 5:2 in Führung. „In dieser Phase hat unsere Abwehr zu passiv gespielt“, so Morgner. Danach konnten sich die Gastgeber jedoch steigern und kamen bis zur Pause auf ein Tor heran. Nach dem Seitenwechsel konnten die Neudorf/Döbelner kurzzeitig die Führung übernehmen (16:15). Doch dieser knappe Vorsprung brachte keine Sicherheit. Im Gegenteil, die Gäste zogen auf 20:25 davon. „Unsere Würfe waren zu schwach, der Gästetorwart hatte leichtes Spiel“, kritisierte der Trainer, der nun auf einen Sieg im Spiel gegen die NSG Oelsnitz/Oberlosa am Sonntag (9 Uhr, Stadtsporthalle Döbeln) hofft.

HSG Neudorf/Döbeln - Rottluff/Chemnitz 24:33 (12:13)

HSG Neudorf/Döbeln: Eichler, Eppinger, Göhler, Kaplan, Hannß, Greim (5/2), Wehle (6), Faß (7), Schmidt, Runge, Wunderlich (2), Ewald (4)

zur Startseite