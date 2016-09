Kreisoberliga vorm Auflaufen Punkte sind eingeplant Die Aufgaben für die Teams aus der Region scheinen lösbar. Zwei von ihnen müssen allerdings auswärts antreten.

© Symbolbild/Claudoia Hübschmann

Der Roßweiner SV (2./15) hat in der Kreisoberliga bisher alle fünf Spiele gewonnen. Das soll auch nach dem Spiel gegen die SG Gnandstein 49 (9./7) so bleiben. Die RSV-Fußballer sind favorisiert und wollen dieser Rolle auch gerecht werden. „Die Siegesserie soll weiter ausgebaut werden, wir wollen in der Erfolgsspur bleiben“, sagte Trainer Gerd Hentzschel. Die Gnandsteiner haben auswärts immerhin schon vier Punkte geholt. Zu unterschätzen ist dieser Kontrahent also keinesfalls. Der Trainer kann auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen.

Im Duell der Aufsteiger muss der SV Ostrau 90 (3./10) bei Fortuna Neukirchen (6./9) antreten. Die Ostrauer haben bisher einen Punkt mehr erkämpft und stehen in der Tabelle vor den Gastgebern. „Wir wollen vor denen bleiben“, gibt Trainer Mathias Donath deshalb auch als Zielstellung aus. Allerdings hat sich die personelle Situation nicht verbessert. Neben Lukas Bauer, Enrico Fritzsche und Peter Zirnsack, die bereits vor einer Woche fehlten, sind in Neukirchen auch Tino Gastberg, Christopher Wiesner und Michael Fromme nicht dabei. „Angesichts der personellen Situation wäre ich mit einem Punkt zufrieden. Alles, was mehr ist, nehmen wir gern mit“, so Donath.

Wieder ein Neuling, wieder ein Auswärtsspiel. Doch im Gegensatz zum Spiel in Neukirchen will der SV Aufbau Waldheim (16./4) beim Falkenhainer SV (8./8) diesmal als Sieger vom Platz gehen. „Wir wollen den Sieg der Vorwoche veredeln, um uns in der Tabelle weiter nach oben zu schieben“, sagte Trainer Andreas Kügler. Mit Nick Wermuth, Michael Wolf, Sebastian Heyna und Stephan Leimner fehlen vier Spieler. (DA/fk)

