Punkte sammeln für Merkel Großenhainer CDU-Mitglieder sind die Ersten, die eine neue Wahlhelfer-App nutzen. Der Lohn: Ein Anruf der Kanzlerin.

Großenhains CDU-Chef Johannes Fiolka zeigt die Meißner Kreisrangliste auf der neuen Wahlhelfer-App der Christdemokraten. © Kristin Richter

Der Wahlkampfhelfer erhält 100 Punkte. Aber erst, wenn er an einer Haustür geklingelt hat und ihm auch aufgemacht wurde. – In der neuen App „Connect17“ können Leute, die die CDU beim Bundestagswahlkampf unterstützen wollen, Punkte sammeln. Payback lässt grüßen.

Diese App wurde Mitte März auf dem Kampagnencamp der Christdemokraten in Berlin vorgestellt. Junge CDU-Mitglieder aus dem Raum Großenhain sind sachsenweit die Ersten, die damit arbeiten. Das lässt sich recht einfach nachweisen. Denn die App besitzt Ranglisten auf Bundes-, Landes- und Kreisebene. Je mehr Leute ein Wahlhelfer trifft, umso mehr Punkte erhält er auf sein Konto gutgeschrieben, und umso höher steigt er in der Rangliste.

In Sachsen führt momentan Hans-Jürgen Rosch die „Connect17“-Rangliste an. Das ist wenig verwunderlich. Denn der Dresdner ist deutschlandweit einer von fünf Kampagnenreferenten und soll die App in Ostdeutschland unter CDU-Anhängern bekannt machen. Rosch hat zurzeit 8 800 Punkte. Doch schon auf den weiteren Plätzen folgen mit Ephraim Berthold (7 540 Punkte) und Dominik Richter (4 200) zwei junge Leute aus dem Großenhainer Raum.

„Diese App ist schon cool. Das hätte ich mir vor vier Jahren auch schon gewünscht“, sagt Johannes Fiolka. Der 24-Jährige ist der Vorsitzende des Großenhainer CDU-Stadtverbandes. Die kommende Bundestagswahl ist seine zweite, die er aktiv unterstützt. In dieser Woche hat auch er sich die App runtergeladen. Der Architekturstudent ist begeistert, dass seine Partei den klassischen Tür-zu-Tür-Wahlkampf aufpeppt. „Wir sind mit unserer App technologisch am fortschrittlichsten“, sagt auch Rosch mit Verweis auf die anderen Parteien.

Die App funktioniert relativ einfach. Für jede Wahlkampfaktion, die ein CDU-Unterstützer selbst in die App eingibt, erhält er Punkte. Das kann der direkte Wahlkampf an der Haustür oder auch das Versenden von Partei-Nachrichten auf Facebook sein. Je mehr ein Wahlkampfhelfer unternimmt, umso mehr ändert sich nicht nur sein Platz in den jeweiligen Ranglisten, sondern auch sein Status. „Das soll die Leute zusätzlich motivieren“, sagt Rosch. Die Christdemokraten würden mit dieser App bewusst ein Phänomen nutzen, dass man von der Payback-Karte und anderen Prämiensystemen kennt. Treue wird belohnt.

Der höchste Status, den man erreichen kann, heißt „Wahlkampflegende“. Dafür muss man 50 000 Punkte gesammelt haben. In ganz Deutschland hat das bisher nur einer geschafft. Ein Braunschweiger. „Aber bis zur Bundestagswahl ist es ja noch eine Weile hin“, sagt Fiolka. Die heiße Endphase beginne erst sechs Wochen vor dem 24. September. Er ist sich sicher, dass bis dahin in Sachsen viel mehr Mitglieder der CDU und der Jungen Union die App auf ihr Handy geladen haben.

Auf die besten zehn Wahlkampfhelfer in Deutschland wartet eine ganz besondere Überraschung. Sie sollen einen Anruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel erhalten, die sich bei ihnen persönlichen für ihren Einsatz bedanken möchte. Im Vorfeld der neuen Wahlkampf-App haben die „Connect17“-Macher mit der CDU-Vorsitzenden darüber gesprochen. „Ich bin eh viel im Auto unterwegs und habe Zeit zum Telefonieren“, soll sie laut Rosch geantwortet haben.

Ob Landes- oder Kreisverbände extra Prämien oder Preise ausloben, sei ihnen überlassen, sagt Rosch. Für Johannes Fiolka wäre ein Anruf der Kanzlerin etwas Besonderes. „Es würde mich schon reizen, mit ihr persönlich am Telefon zu reden. Themen gibt es ja genug“, sagt 24-Jährige.

Dass es Leute gibt, die sich mit unlauteren Mitteln einen der zehn Merkel-Anrufe sichern wollen, halten Rosch und Fiolka für denkbar. Die App ist nicht davor gefeit, dass man sich selbst Zehntausende Punkte zuschiebt. „Aber man kennt ja seine Pappenheimer“, sagt Fiolka. Und Rosch betont, dass „Connect17“ auf die Ehrlichkeit seiner Benutzer vertraut. Im Zweifelsfall würde bei den CDU-Vereinen vor Ort nachgefragt.

