Punkte für den Klassenerhalt Guter Einstand in der neuen Halle: Die Handballerinnen der HSG Muldental haben ihr erstes Heimspiel gewonnen.

Vanessa Model (links) feierte mit der HSG Muldental 03 einen Sieg gegen den HC Annaberg-Buchholz. © André Braun

Mit diesem Auftakt lässt es sich schon mal leben. Die Handballerinnen der HSG Muldental 03 hatten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft und waren aus dem Spielbezirk Leipzig nach Chemnitz gewechselt. Im ersten Punktspiel gegen den HC Annaberg-Buchholz verbuchten sie einen 12:10-Erfolg. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Jens Helm, der die Mannschaft gemeinsam mit Jonny Müller betreut. „Es war das erwartet schwere Spiel. Deshalb sind wir zufrieden, dass wir die ersten Punkte für den Klassenerhalt eingefahren haben. Die Zuschauer haben uns toll unterstützt“, sagte Jens Helm.

Dabei waren die Voraussetzungen für dieses erste Heimspiel in der neuen Roßweiner Stadtsporthalle nicht einfach. Immerhin fehlte mit Daniela Backofen, die sich vor einer Woche im Pokalspiel verletzt hatte, eine torgefährliche Spielerin. Und auch in der Begegnung gegen Annaberg blieben die Gastgeberinnen nicht vom Verletzungspech verschont. Diesmal traf es Marlen Kirchhof. „Beide Spielerinnen werden wohl einige Wochen ausfallen“, vermutet Helm. In dem hart umkämpften Spiel erzielten die Gastgeberinnen das erste Tor, zeigten sich danach aber von der gegnerischen Abwehrleistung beeindruckt und gerieten mit 1:5 in Rückstand. Mit großem Aufwand kämpfte sich die Heimsieben bis zur Pause auf 5:6 heran. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange ausgeglichen. Letztendlich konnte sich die HSG aber zwei Tore Vorsprung erarbeiten.

Auch die Frauen des VfL Waldheim 54 II waren aus der Bezirksklasse aufgestiegen. Beim Mitaufsteiger HC Glauchau/Meerane II setzte es eine deutliche 10:26-Niederlage. Im Vergleich zu den Gastgeberinnen mussten die Waldheimer ihre Mannschaft neu formieren. Sie gehen somit mit vielen ehemaligen A-Jugendspielerinnen an den Start. Diese Unerfahrenheit machte sich zu Beginn bemerkbar. Die Deckung stand nicht stabil und die Glauchauerinnen bekamen fast bei jedem Angriff einen Strafwurf zugesprochen. So lagen die Zschopaustädterinnen schnell mit 1:8 zurück. Die Abwehr stabilisierte sich zwar im Verlaufe des Spieles, aber auch im Angriff wollte den VfL-Damen nicht viel gelingen. „Wir haben uns nicht genügend ohne Ball bewegt und sind auch nicht konsequent in die sich bietenden Lücken gestoßen“, analysierte Trainer Ulf Seeger. Hinzu kam noch, dass die Waldheimerinnen ab der 45. Minute verletzungsbedingt fast nur noch in Unterzahl spielen mussten.

Die zweite Vertretung der HSG Neudorf/Döbeln gewann in der Bezirksliga Leipzig das Auftaktmatch mit 21:14 gegen den SC DHfK Leipzig II. „Das Ergebnis spricht zunächst für einen klaren Heimsieg. Doch bis zu diesem Endstand war es ein hartes Stück Arbeit“, sagte Trainer Gisbert Raasch. Immerhin standen sich der Dritte und der Vierte der letzten Saison gegenüber. Die HSG II hatte im März dieses Jahres den letzten Vergleich mit 21:26 verloren. Der SC DHfK II kam in fast unveränderter Formation zum März in die Döbelner Stadtsporthalle. Nach fünf Minuten führte die HSG II mit 5:1. Bereits nach sieben Minuten gab es die erste Auszeit seitens der Gäste. Dass die Gegnerinnen nur sieben Tore bis zur Halbzeit erzielten, war einer guten Abwehrarbeit geschuldet. Zudem war Torhüterin Anett Klose ein starker Rückhalt. „Der guten Abwehrarbeit stand aber eine Torwurfquote gegenüber, die kritisch angesprochen wurde. Die zwei Punkte sind das Wichtigste in einem Auftaktspiel. Es war ein typischer Start in eine neue Saison. Der Erfolg sollte Selbstvertrauen für das erste Auswärtsspiel geben“, so Raasch. (DA/jm/use/raa)

HSG Muldental 03 - HC Annaberg-Buchholz 12:10 (5:6)

HSG Muldental 03: Rohsmann, Ulrich, Knuth, Model, Tix, Berthold (1), Jantos (1), Kirchhof (3), Feldmann (6/1), Förster (1), Fuhl.

HC Glauchau/Meerane II - VfL Waldheim II 26:10 (14:6)

VfL Waldheim 54 II: Seeger, Schreiber (2), Funk, Schüler (1), Dietze (2), Henschel (2), Ullmann (1/1), Greif (1), Hentschel (1), Filz.

HSG Neudorf/Döbeln II - SC DHfK Leipzig II 21:14 (11:7)

HSG Neudorf/Döbeln II: Klose, Leuschke (1), Reiche (5/1), Haußmann (1/1), Gebhardt (3), Kunze, Minnich (2), Neldner (1), Schmidt-Meth, Vogt (6), Sperling (2/1).

