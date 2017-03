Punktabzüge in der Winterpause Radibor erwischt es am ärgsten. Das Schiedsrichtersoll hat der SV 1922 fünf Jahre nicht erfüllt. Der Verein stürzt von der Spitze.

zurück Bild 1 von 2 weiter © dpa

Axel Görner ist der amtierende Präsident des Westlausitzer Fußballverbandes (WFV).

Die Winterpause hielt für einige Vereine des Westlausitzer Fußballverbandes (WFV) eine böse Überraschung bereit. Nach teilweise heftigen Punktabzügen veränderten sich die Tabellen erheblich. So stürzte der SV 1922 Radibor in der Staffel 2 der Kreisliga von der Tabellenspitze ab, weil dem Verein nach fünf Jahren der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls gleich neun Punkte abgezogen wurden. WFV-Präsident Axel Görner erläutert im SZ-Gespräch auch noch andere Regelungen.

Herr Görner, wie genau verhält es sich mit den Punktabzügen vor dem Start in die Rückrunde der drei Kreisligen am vergangenen Wochenende?

Es gab in der Winterpause eine Tabellenkorrektur. Vereine, die ihr Schiedsrichtersoll über mehrere Jahre nicht erfüllt haben, müssen laut Satzung mit Geldstrafen und Punktabzug rechnen. Genau das ist geschehen. Am stärksten hat es den SV 1922 Radibor getroffen, der fünf Jahre lang dieses Soll nicht erfüllt hat. Dem Verein wurden neun Punkte abgezogen und er rutschte von Platz eins auf Platz vier. Weitere Vereine ereilte ein ähnliches Schicksal mit Geldstrafen und dem Abzug von drei bis sechs Punkten.

Das dürfte höchst unerfreulich sein vor der Reduzierung der Kreisligen von drei auf zwei Staffeln, oder?

Schon vor einem Jahr wurde beschlossen, dass es in der Saison 2017/18 im WFV nur noch zwei Kreisligastaffeln mit je 16 Mannschaften geben wird. In jeder der drei Staffeln steigen mindestens die letzten fünf Mannschaften ab in die Kreisklasse. Dazu kommt noch, dass man die Absteiger aus der Landesklasse in die Kreisoberliga und den Abstieg aus der Kreisoberliga in die Kreisliga berücksichtigen muss. Die Zahl der Absteiger kann sich noch erhöhen. Konkret steht das in der Abstiegsregel auf der Homepage des WFV.

Interview: Werner Müller

zur Startseite