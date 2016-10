Punkt um Punkt übers Parkett Beim Golfball gehen die Junioren an den Start. Sie übernehmen ein Event mit bestem Handicap.

Unschlagbares Team: Ball-Chef Ümit Coban mit seiner Frau Cäzilia und den Söhnen Ümit (l.) und Denis K. Coban (r.).

Gäste des Abends: Uhrmacher Rolf Lang, Agentin Gabriele Kaul, Designerin Dorothea Michalk, Visagist Ronald Brendler (v.l.).

Fabien Charlott Lax und William Berger verblüfften das Publikum mit ihrem professionellen Auftritt.

Das Warten lohnt sich: noch 372 Tage bis zum zehnten Golfball. Er wird Ümit Cobans Showdown, der glänzende Höhepunkt seiner Zeit als Ball-Chef und eines Gastgebers, dem die Freude am Event den ganzen Abend lang im Gesicht steht. So begrüßte er am Sonnabend die Gäste des neunten Golfballs wie auf einer Familienfeier. Familiär geht es wirklich zu, Jahr für Jahr im Kongresszentrum, wo so viele Golffreunde zusammenkommen und den Rasen gegen das Parkett eintauschen.

Damit sie sich wohlfühlen, ist Ümit Coban mit seiner ganzen Familie im Einsatz. Was im Alltäglichen funktioniert, klappt im Besonderen genauso gut. Cobans arbeiten als Familienunternehmen in der Immobilienbranche und zaubern nebenher eine charmante Ballnacht. Ab ihrer elften Ausgabe sollen die Junioren die Ballplanung übernehmen, kündigt der Senior an.

Am Start sind auch die Junioren Fabien Charlott Lax und ihr Tanzpartner William Berger, die heimlichen Stars des Abends. Für sie gab das Publikum den Tanzboden frei und folgte fast ungläubig dem Auftritt dieses jungen Paares. Gerade mal zwölf Jahre alt ist Fabien Charlott, die von ihrem dritten bis zehnten Lebensjahr Eisläuferin war. William, 14 Jahre alt, kam erst vor zwei Jahren zum Tanz. Seitdem trainieren die beiden zusammen und gehören schon jetzt zum Landeskader. Mama Sabine Lax, selbst Profitänzerin und an der Seite ihres Mannes Tassilo mehrfache Gold-Gewinnerin, genießt den riesigen Applaus für Charlott und William wie ihren eigenen.

Beifallsreich begleiten die Damen in rauschenden Roben und ihre Herren auch die Liveband des Abends. Band-Chef Willy Ketzer geht unter anderem mit Helge Schneider auf Tour, tritt mit Paul Kuhn auf, arbeitet mit Liza Minnelli und Lionel Richie. Mit seiner eigenen Formation sorgt der Schlagzeuger dafür, dass die Ballgäste tun können, wofür sie gekommen sind: tanzen, tanzen, tanzen.

Bälle können rauschend, populär, aufreizend und pathetisch sein. Der Golfball ist vergleichsweise unauffällig. Aber apart, galant, fröhlich – und super sympathisch.

