Punkt für die Zweite vom HCR Die Reserve der Bienen gewann zu Hause gegen den TSV Niederndodeleben.

Handball. Die zweite Frauenmannschaft vom Bundesligisten HC Rödertal hat am vierten Spieltag in eigener Halle den ersten Punkt in der neuen Saison eingefahren. Die HCR-Reserve holte ihn mit einem 24:24 (11:12) gegen die Gäste vom TSV Niederndodeleben. Die stehen in der Tabelle der Mitteldeutschen Oberliga mit einem Spiel weniger und 1:5 Punkten als Neunter direkt vor dem von Frank Hein trainierten HCR-Juniorteam. In der zweiten Halbzeit prägten die Schiedsrichter mit merkwürdigen Entscheidungen das Spiel. So lag das Hein-Team zwischenzeitlich schon mit 16:20 hinten, ging dann aber nach einer großen Energieleistung wieder mit 24:22 in Führung. Den Gästen wurde durch einen umstrittenen Siebenmeter in der Schlusssekunde der Ausgleich ermöglicht. (szo)

HCR II: Elisa Schildt; Anna Spielvogel (6/2), Julia Hellmann (5), Claudia Neumann (4), Katrin Pollack (4), Nadja Irmisch (3), Michaela Wähner (1), Alina Peters (1), Nicola Pietschmann, Fanny Schubert und Romy Schiemann.

