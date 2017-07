Punks machen Dampf Wie würden wir ohne Auto und Computer leben? Ein Festival spielt die Idee im Kornhaus unterhaltsam durch.

Diese illustren Damen und Herren, sogenannte Steampunks, werden am kommenden Wochenende in Meißen beim Festival „Mit Zahnrad und Zylinder“ zu sehen sein. © Mario Gast/PR

Ihre Welt ist voller Zahnräder, Zylinder, merkwürdiger Brillen und glänzender Ledertaschen. Die Damen tragen viktorianische Kleider, die Herren selbst entworfene Uniformen. Am Wochenende vom 7. Bis 9. Juli werden Hunderte sogenannte Steampunks in Meißen zu einem besonderen Festival erwartet.

Die literarischen Wurzeln der Bewegung gehen auf den französischen Schriftsteller Jules Verne und seine von fantastischen Erfindungen bevölkerten Werke zurück. Optische Anleihen reichen bis hin zu Fritz Langs „Metropolis“. Eine Grundidee ist es, Visionen zu entwickeln, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn sich die Verbrennungsmotoren nicht durchgesetzt und die Computer nicht ihren kulturumwälzenden Siegeszug angetreten hätten.

Die ursprüngliche Überlegung für das Festival „Mit Zahnrad und Zylinder“ sei es gewesen, das Stadtbild Meißens zu verändern, es überraschender, spannender zu gestalten, sagt Mit-Veranstalterin Jeannette Mahlow. Anfänglich wäre ein Straßenmusik-Festival in der Diskussion gewesen. Das gibt es jedoch andernorts bereits. Aus Altenburg haben die Organisatoren die Idee übernommen, historische Kostüme einzusetzen. Alljährlich kehrt die thüringische Stadt ein Wochenende lang zumindest von der Kleiderordnung her ins Biedermeier-Zeitalter zurück. Schließlich sei der Kontakt zu den Dresdner Steampunks und ihrem Stammtisch zustande gekommen. „In den vergangenen Monaten ist ein Netzwerk entstanden, welches sich über ganz Sachsen ausbreitet“, sagt Jeannette Mahlow.

Dementsprechend werden am Wochenende Künstler und Teilnehmer aus dem gesamten Freistaat und angrenzenden Regionen erwartet. Die Band Jessnes aus Dresden spielt auf. Kate Peters aus Greifswald lädt zu einer Lesung erotischer Literatur ein. Virginia Woodley Winterbottom aus Dresden bringt die Meißner und ihre Gäste zum Tanzen. Am Freitag ab 16 Uhr und Samstag sowie Sonntag ab 10 Uhr wird sich der Platz rund um das Kornhaus so in einen viktorianischen Marktplatz gemischt mit futuristischen Elementen verwandeln. Mitmachen und mitfeiern sind ausdrücklich erwünscht.

Mit dem Kornhaus kommt das zweite Element ins Spiel. Jeannette Mahlow, welche über die italienischen Besitzer Zugang zum Kornhaus hat, möchte das derzeit leer stehende Gebäude mithilfe der Steampunker wieder stärker in das Licht der Öffentlichkeit rücken. Ursprünglich hatten die Italiener geplant, in dem Denkmal ein Fünf-Sterne-Hotel einzurichten. Mittlerweile dürften sie jedoch aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten von diesem Plan abgerückt sein. Beständig wechselnde Makler bieten die Immobilie oft zu Fantasiepreisen an. Für die Veranstalter vom Verein „Mit Zahnrad und Zylinder“ ist das Gebäude trotzdem ein Glücksfall. Seine Wurzeln reichen zwar bis ins Mittelalter zurück. Im 19. Jahrhundert hat es jedoch eine neue Funktion erhalten, als die Albrechtsburg wieder zu einem Repräsentationssitz des sächsischen Herrscherhauses wurde. Dadurch ergibt sich eine Brücke zum von der Steampunk-Bewegung ästhetisch gern zitierten viktorianischen Zeitalter.

