Punkerin wird Ordensfrau

zurück Bild 1 von 2 weiter Ordensschwester Ina Franziska ist ein fröhlicher Mensch. Sie lacht gern. © privat Ordensschwester Ina Franziska ist ein fröhlicher Mensch. Sie lacht gern.

Schwester Ina Franziska (vorn links) während der Heiligen Profess, dem feierlichen Gelübde in der Klosterkirche Sießen.

Auf Fasching freut sich Ina-Maria Rademacher sehr. Kein Wunder. Denn die gebürtige Hoyerswerdaerin wuchs in Wittichenau auf. Und dort kommt bekanntlich keiner an Fasching vorbei. Die 34-Jährige wühlt sich durch eine große Kiste Kostüme. Ein bestimmtes muss es gar nicht sein, sagt sie. Eine lange Hose vielleicht oder ein richtig schickes Kleid, „um sich mal wieder aufzubrezeln“. Dazu gehört dann auch Farbe, sprich Schminke, im Gesicht. In ihrem Alltag verzichtet Ina-Maria Rademacher auf all das. Sie tut das gern – als Schwester Ina Franziska des Ordens der Franziskanerinnen von Sießen. Im Oktober versprach sie in ihrem Gelübde, sich ihr Leben lang an den Orden zu binden und nach dessen Regeln zu leben. Warum sich eine, noch dazu junge Frau im 21. Jahrhundert freiwillig für Armut, ehelose Keuschheit und Gehorsam entscheidet, ist eine spannende Frage.

Vor dem Gelübde, der feierlichen Profess, war sie „wahnsinnig aufgeregt“. Wie vor einer Hochzeit. Nur, dass sich Letztere leichter rückgängig machen lässt als die endgültige Entscheidung zur Bindung an Christus und die Kirche. Familie und Freunde erlebten das öffentliche Versprechen in der Klosterkirche mit. Ihre Mutter habe die Entscheidung akzeptiert, ihr Vater sei froh gewesen, dass sie weiß, was sie will. „Meinen Eltern ist wichtig, dass ich glücklich bin“, sagt sie. Ihr drei Jahre älterer Bruder, ein Elektrotechniker, besuchte sie während ihrer Probezeit in Assisi, um ihre Beweggründe verstehen zu können.

Vorgezeichnet war der Weg zur Ordensschwester in ihrer katholischen Familie nicht. Erst mit der Vorbereitung auf die Firmung in der 9. Klasse habe sie begonnen, sich intensiver damit zu befassen, ob Jesus Vorbild sei, wie die Bibel mit ihren Geschichten über Erfahrungen von Menschen mit Gott zu verstehen ist oder wie man ein guter Mensch wird. Im christlichen Gymnasium, dem Johanneum, in Hoyerswerda wurde die Ökumene gelebt. So offen wie mit der christlichen Religion wurde auch mit anderen Konfessionen umgegangen. Auf viele ihrer Fragen habe sie dort trotz allem keine Antwort gefunden, sagt Sr. Ina Franziska. Sie blieb auf der Suche. Danach, welches Lebenskonzept für sie das beste sei. Zeitweise spielte sie sogar in einer Punkband, wechselte die Haarfarbe im Zwei-Wochen-Rhythmus zwischen blondiert, blau, grün und türkis. „Ich durfte mich in meiner Jugend ausprobieren“, sagt sie und ist ihren Eltern dankbar dafür.

Von Franziskanerinnen begeistert

Während des Studiums auf Lehramt für Mathematik und Biologie in Leipzig traf sie sich mit anderen Studenten zum Hauskreis. Dabei kam ihr zum ersten Mal der Gedanke des Lebens in einer von Gott bestimmten Gemeinschaft. Als Schlüsselerlebnis bezeichnet sie ihr erstes Treffen mit Franziskanerinnen. Beim Pilgern zum Weltjugendtagskreuz 2005 lernte sie die Ordensschwestern als offene Menschen kennen. Ein zweites für sie bedeutsames Erlebnis war 2006 die Begegnung mit einer Ordensschwester in Berlin, die für Menschen am Rande der Gesellschaft kocht. So etwas habe sie sich auch für sich vorstellen können. Nach dem Studium verbrachte sie den Jahreswechsel 2006/07 im „Kloster auf Zeit“. Drei Wochen später ging sie erneut ins Kloster Sießen. Um sich klar über ihre Zukunft zu werden. Zufällig stieß sie im Matthäus-Evangelium auf den Vers: „Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die zu Hause sind.“ Menschen Gutes zu tun, nahm sie für sich als Gottes Wort an. „Von da an habe ich gewusst, so möchte ich leben. Es war ein Gefühl, wie wenn man frisch verliebt ist“, erklärt sie. Dass Christus sie einmal so direkt ansprechen würde, das hätte sie bis dahin nie für möglich gehalten. Sie entschied sich, ihr Referendariat statt in Sachsen in Baden-Württemberg zu absolvieren, um näher am Kloster dran zu sein. Naturwissenschaftlich geprägt, wie sie sei, habe sie dies aber nicht als Widerspruch zu ihrem Glauben empfunden. Während des Unterrichts in den fünften bis zwölften Klassen sah ihr zu jener Zeit niemand an, dass sie ihre Entscheidung zu einem Leben mit Gott bereits getroffen hatte.

Sie bewarb sich im Kloster um eine Kandidatur, wurde Novizin und eingekleidet. Ihre so heiß geliebten Karoblusen gehörten von da an der Vergangenheit an. Ebenso ihr Spitzname „Inchen“, wie man sie in Wittichenau nannte. Als Schwesternname in der Ordensgemeinschaft bekam sie Franziska – nach dem Ordensgründer, dem heiligen Franz von Assisi – in der Kombination mit ihrem Vornamen Ina. In den zwei Jahren als Anwärterin wohnte sie im Kloster. „Aber ein ganzes Leben als Nonne hinter abgeschlossenen Klostermauern, das konnte ich mir nicht vorstellen“, sagt sie. Danach lebte sie in den fünf Jahren Juniorat bereits in einem Haus in Stuttgart.

Gemäß den Ordensregeln verfügt sie seit dem Noviziat über kein eigenes Geld mehr. Da wird man dankbar für alltägliche Dinge, so ihre Erfahrung. Wie etwa die Kinogutscheine, die sie zur Profess geschenkt bekam. Schwester Ina Franziska lebt mit drei anderen Schwestern in einem Konvent in Stuttgart. Laptop und Tablet nutzt sie von Berufs wegen. Die Wohnung sei schön eingerichtet, doch ohne Luxus. Die drei anderen sind Oberärztin, Gefängnisseelsorgerin und Diplom-Heilpädadogin. „Ich habe den langweiligsten Beruf“, findet sie. Es soll ein Scherz sein, wie sie lachend hinzufügt. Sie ist froh, dass sie in ihrem Beruf als Lehrerin arbeiten darf. Hauptzweck des Ordens der Franziskanerinnen von Sießen, der seit 1860 in dem Kloster ansässig ist, war die Gründung einer Lehr- und Erziehungsanstalt. Die gibt es noch immer, untersteht seit 25 Jahren aber nicht mehr direkt dem Kloster. In der konfessionell gebundenen Schule lernen auch muslimische und ungetaufte Kinder. Schwester Ina Franziska ist Vertrauenslehrerin, hat in dieser Eigenschaft „Biografien gehört, die gar nicht schön sind“. Aber sie mag ihren Beruf. „Es macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten“, begründet sie. In der Schule trägt sie über ihre braunen schulterlangen Haare meist einen weißen Schleier. Das sieht fröhlicher aus als ein schwarzer, finden die Kinder in der reinen Mädchenschule. Und es entspricht ihrem Naturell. Sie sei nun mal ein fröhlicher Mensch, erklärt sie.

Ordensschwestern auf Fahrradtour

Der Orden der Franziskanerinnen betreibt Konvente in ganz Deutschland, darunter in Cottbus, auch im Ausland sowie Provinzen in Brasilien und Südafrika. Während ihrer Kandidatur, also in jener Phase, in der die Bewerberinnen prüfen, ob ihre Vorstellungen von der Gemeinschaft mit Gott der Realität entsprechen, war Schwester Ina Franziska in Brasilien. Auf einer Fazenda, auf der man Jugendlichen von Drogen weghelfen will. Dort zu arbeiten, das könnte sie sich für später vorstellen. Oder etwas für Obdachlose zu tun.

Auf der Straße werde sie zuweilen neugierig angeschaut. Aus Unkenntnis. Viele wüssten mit dem Ordenskleid nichts anzufangen. Sogar für ein Burgfräulein wurde sie schon gehalten. Sie lächelt bei dem Gedanken daran. Dann erzählt sie von einer Fahrradtour mit fünf anderen Ordensschwestern. Dass sie dabei öfter fotografiert wurden, empfand sie als unangenehm. Offenbar kommen junge Ordensschwestern manchem exotisch vor.

Sie vermisst nichts

Was sie aus ihrem alten Leben vermisst, darauf hat Schwester Ina Franziska die Antwort nicht auf Anhieb parat. Früher war sie oft auf Partys. Mit 34 sei das aber sowieso kein Thema mehr. Und zum Wasen, dem Oktoberfest in Stuttgart, zieht es sie nicht. Dort würde sie im Ordenskleid wohl auch zu sehr auffallen. In einen Freizeitpark aber würde sie gern mal gehen. Beim Skifahren mit ihren Schülerinnen trägt sie normale Sachen, ebenso zum Joggen. Nein, sie vermisst nichts, stellt sie dann fest.

Einmal im Jahr kommt sie nach Hause nach Wittichenau. Am liebsten nach Weihnachten, weil dann viele da sind, die wie sie die Heimat nach der Ausbildung verlassen haben. Die junge Ordensschwester ist zufrieden mit ihrem Leben. „Es bleibt spannend“, sagt sie und freut sich darauf, noch weitere Antworten zu finden. Und auf Fasching mit den Mitschwestern.

