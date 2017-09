Punk an der Knorpelschänke Am Sonnabend findet „Rock im Herbst“ statt. Für alle Fans in der Gemeinde Wachau gibt es ein besonderes Dankeschön.

„Dritte Wahl“ stellt bei „Rock im Herbst“ das neue Album vor. Es ist erst Anfang September erschienen.

Sie nennen sich „Dritte Wahl“, sind für die Fans aber offenbar erste Sahne. Denn vor allem wegen der vier Musiker aus Rostock wird es am Sonnabend an der Knorpelschänke in Feldschlößchen voll.

„Dritte Wahl“ spielen seit fast 30 Jahren Punk und sind mittlerweile bestens im Geschäft. Ihr Album „Geblitzdingst“ schaffte es vor zwei Jahren auf Platz 23 der deutschen Album-Charts. „Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt haben. Oft spielen sie auf großen Festivals. Im Juli waren sie beispielsweise beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven dabei. Außerdem füllen sie große Hallen. Im Dezember sind sie im Dresdner Schlachthof zu sehen“, sagt Johannes Baumgärtel, einer der Organisatoren von Rock im Herbst. Fans des kleinen und feinen Festivals in Feldschlößchen haben es längst bemerkt: Der Termin ist früher als in den vergangenen Jahren. „Das haben wir bewusst so gelegt. Sonst fand es immer im Oktober statt. Bei den vergangenen sechs Veranstaltungen hatten wir immer mit Regen zu kämpfen. Deshalb die Entscheidung, es vorzuverlegen. Genau genommen müsste es Rock im Spätsommer heißen, wir belassen den Namen aber bei Rock im Herbst.“

Zweite Änderung: Das Festzelt wird diesmal weggelassen. „Die Besucher können sich auf ein klassisches Open-Air-Konzert freuen. In den früheren Jahren bekamen wir die Bierzelt-Atmosphäre nicht vollständig weg. Das wird diesmal anders sein.“ Unter freiem Himmel kann die Bühne auch zwei Nummern größer ausfallen als bisher. Eine weitere Änderung gibt es beim Eintritt. Bisher war ja die erste Stunde für Besucher kostenlos. Das wurde von Familien genutzt, die am frühen Abend Festivalluft schnuppern wollten. „Das wurde abgeschafft. Einen Vorteil für Familien gibt es dennoch. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt.“ Alle anderen bezahlen im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 20 Euro.

Eine besondere Ermäßigung gibt es für alle Einwohner aller Ortsteile der Gemeinde Wachau. „Wir möchten uns für die Unterstützung durch die Gemeinde Wachau als Eventagentur bedanken. Alle Einwohner erhalten deshalb ihr Ticket zum Festpreis von zehn Euro“, sagt der Organisator. Sie müssen an der Kasse einfach ihren Personalausweis mit der Anschrift vorzeigen. Am Sonnabend, dem 9. September, geht es um 18 Uhr los. Einlass ist eine Stunde früher. Die Besucher können sich auf insgesamt sechs Bands freuen. Vorgeheizt wird der Abend durch die Osnabrücker Punk-Band „Dampfmaschine“. Die Band war schon im Vorprogramm von den „Ärzten“ zu erleben und gilt in der Szene als Geheimtipp. Die Musiker von „Doctor Colossus“ stehen für enge Jeans, lange Haare, Rock aus den 70er´n und eine kräftige Portion „Guns’n Roses“. Schnelle Musik und gute Sprüche sind ihre Zünder. Anschließend bringt „Drive“ melodischen Hardcore auf die Bühne. „Sie sind jung und engagiert. Präzise Power steht hinter der Musik von den vier Dresdnern“, sagt Baumgärtel. „Die Punkfahne weht auch bei den Herren von „Die Kellerratten“. Die fünf Jungs kommen ebenfalls aus Dresden und gründeten sich im Jahr 2008. Gegen 22.30 Uhr werden dann „Dritte Wahl“ für die entsprechende Stimmung sorgen.

Die Veranstalter rechnen mit rund 600 Besuchern. Kostenlose Parkplätze stehen direkt gegenüber der Knorpelschänke auf dem Gelände der Schwabschen Stiftung zur Verfügung.

