Pumpwerk-Arbeiten bald fertig Noch vor Weihnachten sollen in Graupa alle Arbeiten beendet sein.

Pirna. Die Arbeiten an dem Abwasserpumpwerk in Graupa sollen noch vor Weihnachten beendet werden. Laut der Stadtwerke Pirna (SWP) ist eingeplant, das Bauvorhaben bis 23. Dezember fertigzustellen. Die SWP hatte das Pumpwerk an der Ecke Borsbergstraße/Kastanienallee seit Ende Oktober dieses Jahres umsetzen und neue Leitungen verlegen lassen, weil sich die Technik bislang auf einem privaten Grundstück befand. Der Straßenbau in diesem Bereich hat bereits am Freitag begonnen und wird noch am 19. Dezember fortgesetzt. Ebenso ist an diesem Tag geplant, dass Fachleute prüfen, ob alle Leitungen dicht sind. Zudem werden die Kanäle mit einer Kamera inspiziert. Am kommenden Mittwoch soll das Bauvorhaben abgenommen werden, danach sind laut der SWP lediglich einige Restarbeiten – das Gelände um das neue Pumpwerk pflastern und oberflächlicher Rückbau des alten Pumpwerkes – zu erledigen, was für Anfang des neuen Jahres vorgesehen ist. Erneute Verkehrseinschränkungen gehen damit nicht einher. (SZ/mö)

