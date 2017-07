Pumpen sind einsatzbereit Viel Geld ist in die unterirdische Baustelle in Serkowitz geflossen. Anfang der Woche gab es einen Probelauf.

Die Pumpwerke sind jeweils 30 bis 50 Quadratmeter groß. © Norbert Millauer

Alles funktioniert – das ist das Fazit einer Baustellenbegehung am Dienstag in Serkowitz. Seit Oktober wurde dort in bis zu sechs Metern Tiefe das Hochwasser- und das Mischwasserpumpwerk modernisiert. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH (WSR) hat gemeinsam mit Leuten vom beauftragten Ingenieurbüro und der Baufirma einen Rundgang durch die Anlage gemacht. „Es wurde geprüft, ob alles so gebaut wurde, wie es geplant war“, sagt WSR-Chef Olaf Terno. Bei einem Probelauf habe alles funktioniert.

Die alten Pumpen des Mischwasserpumpwerks waren beim Hochwasser 2013 zerstört worden. Deshalb wurden jetzt überflutbare Exemplare eingebaut. Das Mischwasserpumpwerk befördert das Abwasser vom Radebeuler Osten zur Kläranlage Kaditz.

Das Hochwasserpumpwerk ist als weitere Entlastung zu der vorhandenen Schiebertechnik gedacht. Eine mächtige Stahlgussplatte riegelt bei Hochwasser den unterirdisch verlaufenden Kanal zur Elbe ab, um das Kanalnetz gegen hereindrückendes Elbewasser zu schützen. Wenn der Schieber bereits geschlossen ist und es im Stadtgebiet weiter stark regnet, wird das sich stauende Wasser in die Elbe gepumpt.

Beide Pumpwerke sind ab sofort einsatzbereit, sagt Terno. Während der Bauzeit habe es keine Verzögerung gegeben. In die Sanierungen im Untergrund sind insgesamt 1,2 Millionen Euro geflossen. Als Letztes wird jetzt der Straßenbelag erneuert. Ab Ende des Monats soll die Straße Altserkowitz dann wieder offen sein.

