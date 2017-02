Pumpak darf vorerst weiter leben Der Wolfsrüde hat sich nicht mehr blicken lassen, um geschossen werden zu können. Und nun beginnt die Schonzeit.

Wolf Pumpak ist zum letzten Mal am 27. Januar gesehen worden. © privat

Der auffällige Wolfsrüde im Raum Rietschen ist nicht geschossen worden. Das bestätigte das Landratsamt Görlitz auf SZ-Nachfrage. Die Behörde hatte in Abstimmung mit dem Sächsischen Umweltministerium eine Ausnahmegenehmigung für den Abschuss des Tieres erteilt. Er hatte seit vergangenen Herbst immer wieder auf Komposthaufen und in Siedlungen in Teicha und Quolsdorf, nördlich von Niesky, nach Futter gesucht. Das wurde als untypisches Verhalten eingestuft. Deswegen sollte er von einem beauftragen Jagdberechtigten geschossen werden. Das gelang aber nicht, denn das Tier wurde seit dem 27. Januar nicht mehr gesichtet. Sollte der Wolf, der Pumpak („Schmerbauch“) genannt wird, wieder auftauchen, werde der Fall erneut geprüft. Allerdings beginnt nun die Paarungszeit. In der dürfe der Wolf, laut Landratsamt, ohnehin nicht geschossen werden. Auch die Geburts- und Aufzuchtzeit von Jungtieren ist generell Schonzeit. (ihg)

