Pumpak bleibt verschwunden Von dem auffälligen Wolf aus dem Raum Rietschen fehlt seit Mitte Januar jede Spur.

So hatte man Wolf Pumpak Ende 2016/Anfang 2017 immer wieder gesehen – bei der Futtersuche auf Komposthaufen. Seit dem 19. Januar fehlt von ihm jede Spur. © Lupus

Es ist schon ein seltsamer Zufall: Am 19. Januar wurde der Wolfsrüde Pumpak zum Abschuss freigegeben. Und am Morgen dieses 19. Januar wurde das knapp zwei Jahre alte Tier auch zum letzten Mal sicher gesehen. Das war in Quolsdorf bei Rietschen. Der Wolf war von einem frischgebackenen Kuchen angelockt worden. Den hatte eine Quolsdorferin zum Abkühlen nach draußen gestellt. Wenig später hatte sie den Wolf bemerkt und auch gefilmt. Seitdem fehlt von dem jungen Tier jede Spur. Das bestätigt das zuständige Landratsamt Görlitz auf Nachfrage. Auch beim Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ auf dem Rietschener Erlichthof hat man seitdem keine gesicherten Hinweise auf das Pumpak genannte Tier erhalten. „Es ist nichts über den Verbleib bekannt“, sagt Jana Endel vom Kontaktbüro.

Rückblick: Schon seit Mitte 2016 war Pumpak, der aus dem polnischen Ruszów-Rudel stammt, auffällig geworden. Der Sohn von Wölfin Orzechowa hatte Anfang Juni 2016 in Lodenau bei Rothenburg das abgezogene Fell eines dort gerade zerlegten Wildschweins in den Wald gezerrt. Später im Jahr hatte er immer wieder in Siedlungen und auf Komposthaufen nach Futter gesucht. Der Naturschutzbund Nabu bescheinigte dem Tier eine Vorliebe für Backwaren und Früchte. Er habe aber auch normal Wild gejagt. Wegen seiner Leibesfülle und seines großen Appetits wurde das Tier von Einheimischen „Pumpak“ genannt. Das bedeutet „der Fette“ oder „Schmerbauch“. Sein Auftauchen sorgte für Unruhe in der Region Rietschen. Das Landratsamt Görlitz und Sachsens Umweltministerium reagierten. Die Entnahme des Wolfes durch Abschuss wurde beschlossen, ein Fachmann beauftragt. Doch da der Wolf seit dem Zeitpunkt nicht mehr aufgetaucht ist, konnte er nicht erschossen werden. Die für einen Monat gültige Genehmigung lief Mitte Februar aus.

Sehr zur Freude vieler Wolfsfreunde. Die hatten sich in einer Online-Petition für den Schutz des Tieres ausgesprochen und knapp 96000 Unterschriften gesammelt. Auch ihretwegen sollte es in Sachen Pumpak-Verbleib Antworten geben, meint Markus Bathen. Er ist Wolfsexperte beim Naturschutzbund Nabu, lebt in der Region, in der Pumpak beobachtet wurde und hat den Fall die ganze Zeit über verfolgt. Er denkt, Sachsens Umweltministerium hätte den Fall nicht so schnell zu den Akten legen dürfen. Man hätte nach dem Wolf forschen müssen. Denn das plötzliche Verschwinden sei schon auffällig. „Vielleicht gibt es dafür auch eine natürliche Ursache“, räumt Bathen ein. Pumpak habe sich zwischen anderen Wolfsterritorien aufgehalten. In Randbereichen, in denen er diesen Rudeln kaum begegnete. Vorstellbar sei aber, dass sich so ein Territorium verschoben, Pumpak Stress mit andern Wölfen bekommen und sich verzogen habe.

Auch einen Autounfall mit tödlichem Ausgang für den Wolf will Markus Bathen nicht gänzlich ausschließen. Normalerweise rufe man in so einem Fall zwar die Polizei – schon, damit die Versicherung zahlt. Doch der Autofahrer könnte das unterlassen haben, weil er beispielsweise unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Das sei aber sehr viel „könnte“, „sollte“, „hätte“, so Markus Bathen. Dass der Wolf über Nacht sein Verhalten geändert hat, ist für den Experten ausgeschlossen. Über einen längeren Zeitraum sei das schon denkbar. In Niedersachsen habe man dies beobachtet. Dort gab es mit Kurti einen Wolf, der sich sehr auffällig Menschen und Hunden genähert hat und schließlich geschossen wurde. Er war als Jungtier so wie seine Geschwister gefüttert worden. Alle hatten später immer wieder bei Menschen um Futter gebettelt. Doch die Geschwister hätten ihr Verhalten geändert, nachdem es über Monate hinweg kein Futter mehr gab. Das aber ging nicht von jetzt auf gleich. Sollte Pumpak aus Rietschen in ein anderes Gebiet abgewandert sein, wäre es also nur logisch, dass er dort mit seiner Naschhaftigkeit auffällt. Doch so ein Fall ist derzeit nicht bekannt.

Es gibt auch die Idee, Pumpak habe eine Gefährtin gefunden, erwarte nun Nachwuchs und habe sozusagen mit der Rudel-Gründung zu tun. Das aber hält Jana Endel vom Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ für sehr spekulativ. Zeitlich wäre das auch alles sehr knapp. Die Paarungszeit für Wölfe liege im Winter. Die Fähen tragen dann für 62 Tage, ehe die Welpen geboren werden. Im Januar war Pumpak aber noch allein unterwegs.

Auch im Nachbarland Polen, aus dem Pumpak stammt, gibt es keine Erkenntnisse zu dem Tier. Dort werden Wölfe ähnlich intensiv beobachtet wie in Sachsen. Der Rüde aus dem Ruszów-Rudel war sogar zweimal mit einem Sendehalsband ausgestattet worden. Das hatte er aber immer wieder verloren.

