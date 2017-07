Pulsnitzerinnen auf Erfolgskurs Der starke Nachwuchs vom HSV holt bei der Mitteldeutschen Meisterschaft in Dessau gleich zwei Silbermedaillen.

© dpa

Für die Mitteldeutschen Meisterschaften der Altersklassen 14 und 15 hatten sich in diesem Jahr gleich drei Sportlerinnen vom HSV 1923 Pulsnitz qualifiziert. Jasmin Baumert startete in ihren Spezialdisziplinen, dem 100-m-Sprint und im 80-m-Hürdenlauf. Über 100 m erreichte sie das Finale, in dem sie in 12,90 Sek. den sechsten Platz belegte. Danach folgte der Hürdenlauf. Nach einer tollen Vorlaufzeit und neuer persönlicher Bestleistung im Endlauf holte Baumert in 12,00 Sek. den Vizemeistertitel und die Silbermedaille.

Ihre Vereinskameradin Lea Paulsen hatte sich im Hochsprung und Speerwurf qualifiziert. Ihren ersten Sprung über 1,45 m hatte sie zunächst gerissen. Auch bei 1,50 m war der erste Sprung ungültig. Doch die 1,55 m übersprang die Pulsnitzerin im ersten Versuch. Das war persönliche Bestleistung und bedeutete ebenfalls den Vizemeistertitel. Auch beim Speerwerfen konnte Paulsen mit 35,67 m eine neue Bestleistung erzielen und in einem starken Wettkampffeld Platz fünf belegen.

Laura Bär ging in der W 14 im Weitsprung und dem 80-m-Hürdenlauf an den Start. Mit 4,64 m und 13,38 Sek. konnte sie nicht ganz ihr Leistungsniveau abrufen. HSV-Trainer Dirk Paulsen: „Sicherlich war die Aufregung bei Laura bei diesem besonderen Wettkampf noch etwas zu groß. Aber unsere kleine Leichtathletikgruppe hat sich im starken Feld der Leistungssportvereine sehr gut präsentiert. Herzlichen Dank an die Mutti von Jasmin, die die Betreuung und Fahrt übernommen hat, da ich selbst leider verhindert war.“ (dp)

