Pulsnitzer Straße dicht Bis Mitte April wird auf der wichtigen Straße in Radeberg gebaut. Im Anschluss ist die Oberstraße dran.

Hier, im Bereich zwischen Hausnummer 47 und 51 bleibt die Pulsnitzer Straße bis Mitte April voll gesperrt. Für ein neues Wohnhaus wird der Wasseranschluss verlegt. © Thorsten Eckert

Ab diesem Mittwoch geht auf der Pulsnitzer Straße in Radeberg nichts mehr. „Mal wieder“, werden die Autofahrer stöhnen. Diesmal wird die wichtige Ortsdurchfahrt in Höhe des Abzweigs Bruno-Thum-Weg voll gesperrt. „Grund ist der Bau eines Wasser- und Abwasseranschlusses für ein geplantes Wohnhaus“, so Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Voraussichtlich bis zum 11. April wird die Sperrung notwendig sein. So jedenfalls die Planung.

Die offizielle Umleitung ist über die Badstraße und die Christoph-Seidel-Straße ausgeschildert. Und natürlich wird auch die Oberstraße nun noch einmal als wichtige Umleitungsstrecke ins Blickfeld rücken. In den Vorjahren war das ja regelmäßig der Fall; und deshalb musste auch der lange geplante und dringend notwendige Ausbau der Oberstraße zwischen Pulsnitzer- und Otto-Bauer-Straße verschoben werden.

Diesmal nicht wird das nicht der Fall sein, verspricht Jürgen Wähnert. „Eine Woche später geht es dann los“, sagt er. Dann bekommt die Oberstraße neuen Asphalt, es werden neue Kanäle verlegt und der Bereich zwischen Otto-Bauer-Straße und dem Parkplatz gegenüber der Wohnbau wird künftig in beide Richtungen befahrbar sein. Auch das war ja ein lange gehegter Wunsch der Autofahrer.

