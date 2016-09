Pulsnitzer Rathaus droht Teilabriss Der Stadtrat gab jetzt für rund 20 000 Euro eine Studie in Auftrag, die Varianten für die Sanierung vorstellen soll.

Das Pulsnitzer Rathaus muss saniert werden. © René Plaul

Um das Pulsnitzer Rathaus steht es so schlecht, dass möglicherweise sogar ein Teilabriss des Gebäudes droht. Der Stadtrat gab jetzt für rund 20 000 Euro eine Studie in Auftrag, die Varianten für die Sanierung vorstellen soll. Ein Abriss der maroden Substanz muss dabei ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Bereits im Jahr 2014 hatte der Stadtrat die notwendige Sanierung beschlossen. Schätzungen gingen schon damals von Kosten aus, die bei 1,3 Millionen Euro liegen. Ob das noch reicht, ist eher zweifelhaft. Eine aktuelle Zustandsanalyse habe erschreckende Ergebnisse zutage gebracht. Der Brandschutz sei mangelhaft und könne auch nicht im erforderlichen Maß nachgerüstet werden, so Bürgermeisterin Barbara Lüke. Denn das Gebäude sei in seiner Statik in höchstem Maße gefährdet. Es senke sich nach innen. Ursache sind Veränderungen vor 100 Jahren. Damals wurde der Trausaal eingebaut. Der Zustand sei so beängstigend, dass schnellstens mit der Sanierung begonnen werden müsse.

Die Rathauschefin spricht dabei auch von der Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter, die letztlich nicht unnötig in Gefahr gebracht werden dürfen. Da ohnehin umfangreiche Bauarbeiten anstehen, soll die Studie auch betrachten, wie das Gebäude zu einem Rats- und Bürgerhaus umgebaut werden kann. So ist im Gespräch, das Erdgeschoss zu einer Begegnungsstätte mit Saal auszubauen. Die Aufgabe der Planer wird es auch sein, die Baukosten zu berechnen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche der einzelnen Varianten vorzulegen. (SZ/ha)

