Pulsnitzer holt Silber Max Wildner war bei den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf erfolgreich.

Symbolfoto © dpa

Leichtathletik. Als einziger Teilnehmer des HSV 1923 Pulsnitz bei den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf war Max Wildner (M 10) kürzlich in Riesa am Start. Er begann den Wettkampf gleich mit einer neuen Bestzeit im 60-m-Hürden-Sprint. So motiviert, flog sein Schlagball auf 43,00 m, was gleich noch eine neue Bestleistung für ihn bedeutete. Auch im Weitsprung verbesserte er sich. Nach der vorletzten Disziplin, dem 50-m-Sprint, lag er auf Platz fünf. Nun musste sich im 800-m-Lauf entscheiden, ob Wildner vielleicht doch noch der Sprung auf das Siegertreppchen gelang. Der junge Pulsnitzer setzte sich bereits nach einer Runde an die Spitze, behielt diese bis zum Ende und siegte mit über sechs Sekunden Vorsprung in sensationellen 2:45,28 Minuten. Mit diesem beherzten Rennen erkämpfte er sich noch den zweiten Gesamtplatz. Froh und mit der Silbermedaille um den Hals sowie einem großen Sack Riesaer Nudeln in der Hand fuhr er geschafft nach Hause. (dp)

