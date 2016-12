Pulsnitzer Heimpleite Die HSV-Mannschaft verliert in eigener Halle gegen Niederau mit 25:28 (11:11) und steht auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Handball-Verbandsliga Männer. Die Handball-Männer vom HSV 1923 Pulsnitz sind am letzten Spieltag des Jahres wieder in ihre alten Muster zurück gefallen. Die Pleite gegen Niederau – selbst ein ebenfalls nicht überzeugendes Team – stoppte den Aufwärtstrend der letzten Zeit. HSV-Übungsleiter Michael Schwenke machte nach der Partie seiner Enttäuschung Luft: „Es war ein Spiel, das wir gewinnen wollten und mussten. Dabei war ich phasenweise mit dem Angriff zufrieden. Dann aber unterliefen uns zeitweise wieder zu viele technische Fehler und Fehlwürfe. In der Abwehr allerdings bekamen wir keinen Fuß richtig auf die Platte.“

Das war allerdings noch längst nicht alles, was Schwenke zu bemängeln hatte. „Insgesamt wurde zu wenig zusammen gespielt, weil jeder für sich allein agierte. In den erkämpften Überzahlsituationen wurden die Chancen einfach weggeworfen. Es wurde zu wenig Druck erzeugt und vielfach fehlte die nötige Laufbereitschaft. Da die letzten beiden Spiele schon besser waren, kann ich heute nichts Positives finden. Da zu oft der gegnerische Torhüter angeworfen wurde, fehlte es auch an der nötigen Torwurfeffektivität.“

Chancen vergeben

Das wurde besonders in der Schlussphase deutlich. Der Rückraum schob die Verantwortung auf die Außen ab, die dem Druck nicht stand hielten. Selbst zwei hundertprozentige Chancen zum Anschlusstreffer wurden nacheinander Beute des gegnerischen Keepers. So wurde aus dem 24:23 durch vier Gegentore in Folge der Gegner aufgebaut und selbst aufs Siegergleis geschoben.

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Die Gastgeber gingen gleich in Führung und legten bei sehr guten Hüterleistungen von Oliver Scholze immer wieder drei, vier Tore vor. Aber auch der HSV-Keeper passte sich später dem teils desolaten Auftritt seiner Vorderleute an. Noch vor der Pause wurden alle Vorteile zum 11:11 weggeworfen. Nochmals übernahm Pulsnitz beim 23:22 und 24:23 die Führung, um sie dann leichtfertig dem Gegner zu überlassen. Nun erwarten die HSV-Fans einen guten Einstand am 15. Januar 2017 zu Hause gegen Neugersdorf. Und sie haben sich das auch redlich verdient. (en)

Pulsnitz: Kühne, O. Scholze; L. Hommel, Liebschner, Gneuß (1), Mager (4), Schäfer (1), Lüttke (4), Kuban (1), Eppendorfer (7/2), Albrecht, Schulze (6), D. Schwenke (1).

