Pulsnitzer feiern zweiten Erfolg HSV gewinnt zu Hause gegen Zabeltitz/Großenhain mit 27:24 und gibt die Rote Laterne ab.

© dpa

Handball-Verbandsliga. Endlich konnten die Pulsnitzer Männer aufatmen und den zweiten Sieg in der laufenden Saison der Handball-Verbandsliga feiern. Gegen die SG Zabeltitz/Großenhain setzte sich der HSV 1923 mit 27:24 (14:13) durch und gab die Rote Laterne an den SV Rot-Weiß Sagar ab.

Zwischenzeitlich führten die Gäste allerdings mit 9:7. Bis zur Pause blieb es eng, aber die Gastgeber konnten die Partie wieder drehen. In Halbzeit zwei legte der HSV vor, schwächelte dann aber wieder (21:23). Durch drei Tore in Folge wurde der wichtige Sieg eingefahren. Herausragend war die Leistung von Oliver Lüttke, der acht Treffer erzielte. Bei der nächsten Partie in Bad Muskau geht es gegen Sagar nur um den Sieg, egal wie und wie hoch. (en)

Pulsnitz: Kühne, O. Scholze; L. Hommel, Liebschner, Gneuß (3/1), Mager (4), Schäfer (1), Lüttke (8), Kuban (3), Eppendorfer (4), Schöne (1), Schulze (3) und D. Schwenke.

zur Startseite