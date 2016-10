Pulsnitzer Baum für den Striezelmarkt Acht Jahrzehnte stand die Rotfichte bei Familie Bohlmann in der Fabrikstraße. Jetzt endet ihr Dasein spektakulär.

Auf der Fabrikstraße in Pulsnitz sägten die Spezialisten am Sonnabendmorgen die 23,5 Meter hohe Rotfichte am Haus von Familie Bohlmann fachgerecht ab. Mit Kränen wurde sie auf einen Tieflader gebracht. Auch dies war Maßarbeit, wie man sehen kann. © Rocci Klein

Sage und schreibe achtzig Jahre lang stand die Rotfichte bei Familie Bohlmann in der Fabrikstraße. Nun wurde der Baum ein letztes Mal in den Mittelpunkt gerückt – aber auf spektakuläre Weise. Ab sofort ist sie der offizielle Weihnachtsbaum für den Dresdner Altmarkt. Und den besuchen jährlich Hunderttausende aus aller Welt. Denn der Striezelmarkt ist trotz vielfacher Konkurrenz selbst in der Landeshauptstadt noch immer das Nonplusultra eines familiären oder touristischen Adventsrundganges in der Vorweihnachtszeit. Ein berühmteres Lebensende für einen Nadelbaum gibt es schlichtweg nicht. Die SZ war am Sonnabend mit dabei:

Tiefschwarz war der Morgen, als sich die Arbeiter einer Kran- & Logistikfirma aus Dresden in Pulsnitz in Stellung brachten. Punkt sieben Uhr rollte der Schwerlasttieflader zusammen mit zwei Kränen in die Fabrikstraße ein. Ein Vorauskommando hatte schon nötige Absperrungen aufgestellt und die Lage erkundet. Kurz danach fingen die Arbeiter an, den gesamten Tross für die bevorstehende Aufgabe aufzubauen.

Obligatorischer Sicherheitsscheck

Die Kräne rüsteten sich mit stabilen Ketten aus, die Mitarbeiter zogen Schutzkleidung an. Funkgeräte wurden verteilt und die Kettensägen ein letztes Mal gecheckt. Sägemeister Yves Rehndahl besprach nach dem obligatorischen Sicherheitscheck nochmals den Ablauf mit seinem Team. Kurz darauf zeigte sich die ganze Professionalität des eingespielten Teams. Immerhin war es bei weitem nicht der erste Baum, denn die Sägemeister mit dem Logistikunternehmen heil verluden. Mit einem Höhenrettungsgurt wurde ein Mitarbeiter in die Baumkrone gezogen. Schon das war ein kleines Spektakel für die Zuschauer am Straßenrand.

In luftiger Höhe wurde dann erst einmal die gesamte Größe vermessen. „Wir haben einen Baum mit einer Höhe von 23,5 Metern“, so Sägemeister Yves Rehndal. Damit der Baum jedoch in korrekter Höhe in Dresden aufgestellt werden kann, wird man ihn auf 22 Meter kürzen. „Wenn er dann auf dem Striezelmarkt in Dresden in die vorgefertigte Hülse eingesetzt worden ist, wird er ungefähr 20,5 Meter in die Höhe ragen“, erzählt Sigried Förster als Amtsleiterin Komunale Märkte aus Dresden. Doch so weit war es noch nicht, denn der heikle Teil stand noch bevor. Der Baum musste erst noch abgesägt und dann in die Waage auf dem Tieflader verstaut werden. Bei solch einer Aktion war schon einmal ein Baum der Dresdner zu Bruch gegangen. Doch dieses Jahr klappte alles. Nur einmal setzte Sägemeister Yves Rehndal seine Kettensäge an und sägte kerzengerade durch den knapp 80 Jahre alten Stamm.

Links zum Thema Striezelmarktfichte steht auf dem Altmarkt

Ein kurzes Knacken machte dann dennoch alle für einen Sekundenbruchteil nervös. „Das war nur der Gurt an einem Ast“, versicherten die Sägeexperten. Auch das Umlegen auf den Schwerlasttransporter war dann eine einfache Angelegenheit. Beinahe kinderleicht sah es aus, als die Männer die fünf Tonnen schwere Rotfichte bewegten. „Wäre der Baum zerstört wurden, hätten wir einen Plan B gehabt. Zum Glück brauchen wir diesen nicht. Jetzt haben wir den schwierigsten Teil der Arbeit gemeistert.“, so Sigried Förster am Ende doch irgendwie auch erleichtert. Durchaus liebevoll wurden dann die einzelnen Äste des Baumes mit Spanngurten nach innen gezurrt, sodass auch ja nichts zerstört werden konnte. Immerhin hat der Baum noch knapp eine Stunde Fahrtzeit bis auf den Altmarkt vor sich.

Hunderte Zuschauer in Dresden

Kurz nach 10.30 Uhr war dann in Pulsnitz Abfahrt für das Gespann. Für Inhaberin Birgit Bohlmann (64) war der Tag ein voller Erfolg. „Ich bin stolz, dass mein Baum in diesem Jahr ausgewählt wurde, nachdem es voriges Jahr doch ein anderer war. Etwas traurig bin ich natürlich auch, dass er sterben musste, aber ich hoffe, dass sich jetzt über zwei Monate viele Menschen an der Rotfichte in Dresden erfreuen“, so die stolze Baumspenderin.

In Dresden selbst ging es dann unter den Augen Hunderter Zuschauer auch ganz flott. Nachdem der Laster die Rotfichte sicher über die A4 nach Dresden gebracht hatte – durchaus mit respektvollem Abstand der Verkehrsteilnehmer –, wurde der Stamm passend gesägt und anschließend in die vorbereitete Hülse gehoben. Sie sichert den stabilen Stand, falls sie nicht bei starkem Wind zerbricht, wie dies im vergangenen Jahr in Kamenz passiert war. Dank der fachmännischen Ausführung können sich die Dresdner und ihre zahlreichen Gäste jetzt die nächsten Wochen an dem prachtvollen Exemplar erfreuen.

zur Startseite